Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı'ya tebrik!

Fenerbahçe, Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesinin ardından İngiliz ekibi ve Acun Ilıcalı'yı tebrik etti.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Tebrik Ederiz
Kulübümüzde asbaşkanlık görevinde bulunmuş, camiamızın önemli isimlerinden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'e yükselme başarısı göstermiştir.
Acun Ilıcalı'yı ve Hull City yönetimini tebrik eder; Premier Lig'de başarılar dileriz."
