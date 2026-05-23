Atletico Madrid'den Sörloth kararı! İşte istenen rakam

Atletico Madrid'de Alexander Sörloth ile yolların ayrılması gündeme gelebilir. İsmi Fenerbahçe ile de anılan deneyimli golcünün olası transferindeki mali detaylar netleşmeye başladı.





BEKLENTİ 30 MİLYON EURO



Ünlü gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre İspanyol ekibi, Alexander Sörloth için 30 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.



Norveçli forvete İngiltere Premier Lig ve Serie A'dan ilgi olduğu belirtilirken, tecrübeli oyuncunun Everton seçeneğine sıcak bakmadığı ifade edildi.



Atletico Madrid ile iki yıl daha sözleşmesi bulunan Sörloth'un kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusu olmaya devam ediyor.



SÖRLOTH'UN SEZON PERFORMANSI



İspanyol temsilcisi, Sörloth'u 2024-25 sezonu öncesinde Villarreal'den 32 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.



Bu sezon toplam 53 maçta forma giyen ve 2771 dakika sahada kalan Norveçli golcü, 20 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.



