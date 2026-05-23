 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }
23 Mayıs
Alaves-Rayo Vallecano
22:00
23 Mayıs
Real Betis-Levante
22:00
23 Mayıs
Celta Vigo-Sevilla
22:00
23 Mayıs
Espanyol-Real Sociedad
22:00
23 Mayıs
Getafe-Osasuna
22:00
23 Mayıs
Mallorca-Real Oviedo
22:00
23 Mayıs
Real Madrid-Athletic Bilbao
22:00
23 Mayıs
Valencia-Barcelona
22:00
23 Mayıs
Girona-Elche
22:00
23 Mayıs
Bologna-Inter
19:00
23 Mayıs
Lazio-Pisa
21:45
23 Mayıs
Royal Antwerp-Westerlo
21:45
23 Mayıs
OH Leuven-Genk
21:45
23 Mayıs
Standard Liege-Sporting Charleroi
21:45
23 Mayıs
Hull City-Middlesbrough
17:30
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

CANLI: Galatasaray'da seçim heyecanı

Galatasaray Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulu yapılıyor.

calendar 23 Mayıs 2026 10:06 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2026 11:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
CANLI: Galatasaray'da seçim heyecanı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Google Preferred Source
Google News


Galatasaray Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulu başladı. Gelişmeleri canlı olarak aktarıyoruz.




11:01: Dursun Özbek: "Bu seçimin Galatasaray için hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah yeni ekibimizle beraber Galatasaray'a daha güzel işler yapmak için çalışacağız."



10:30: Dursun Özbek: "Genel kurulun bize verdiği mesaj şu: Bugüne kadar güzel işler yaptınız ama Galatasaray hiçbir zaman yapılanla yetinmez. Daha fazlasını ister. Bundan sonraki süreçte de bundan daha fazlasına çıkmanız lazım."

"SEÇİM GÜNLERİ, G.SARAY'IN BAYRAM GÜNLERİDİR"

10:28: Dursun Özbek: "Seçim günleri Galatasaray'ın bayram günleridir. Bugün de öyle olacak. Tek adaylı bir seçim Galatasaray geleneklerine uygun değildir ama bu dönem böyle oldu."

DURSUN ÖZBEK TEK ADAY


10:10: Mevcut başkan Dursun Özbek'in tek aday olarak girdiği genel kurulda, oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 10 bin üye sandık başına gidecek.

Üyelerin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 12 sandık kuruldu. Oy kullanma işlemi, saat 15.00'te sona erecek.

10:06:  Yeterli çoğunluğun aranmadığı genel kurulda, divan başkanlığına Ahmet Kemal Kumkumoğlu seçildi.

Divan heyetinin oluşturulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda, sandık kurullarının oluşturulmasına geçildi.

10:00: Galatasaray Kulübünün seçimli olağan genel kurulu başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün 105. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde yapılıyor.

ÖZBEK'İN YENİ DÖNEM LİSTESİ!

Özbek'in divan kuruluna sunduğu yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle:

Yönetim asıl: Dursun Özbek, Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Saruhan Cibara, Abdullah Kavukcu, Mehmet Burak Kutluğ, Fatih Demircan, Özen Kuzu.

Yönetim yedek: Bora İsmail Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ömer Sarıgül.

Denetim asıl: Sinan Şahin, Gül Rengin Günay, Hasan Can Külahçıoğlu.

Denetim yedek: Halil Cem Burnaz, Nazımcan Aygın, Çağatay Aras Uçkun.

Sicil asıl: Mehmet Çağatay Altınlı, Nedime Canipek Konuksever, Okan Güngör, Utku Çağatay Aksoy, Berat Uygur, Mehmet Selim Yavuz, Burçin Aslan.

Sicil yedek: Özgür Kızılelma, Yakup Peker, Sadettin Can Bilginer.

Disiplin asıl: Hakkı Akil, Mithat Can Baydarol, Muharrem Remzi Tan, Mustafa İbrahim Ziyal, Aydın Önder, Ahmet Murat Canaydın, Ali Baran Öztürk.

Disiplin yedek: Hasan Mehmet Tirali, Nuri Bora Ebussuutoğlu, Sencer Seren, Mustafa Kaya Özgül, Günran Çalın.

DURSUN ÖZBEK TARİHE GEÇECEK

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yeni dönemdeki görev süresini tamamlaması halinde kulüp tarihinde en uzun süre başkanlık yapan ikinci isim olacak.

Genel kurula aday tek olarak giren Özbek, sarı-kırmızılıların tarihine geçmeye çok yakın.

Galatasaray Kulübünde başkan olarak dördüncü dönemine girecek Özbek, yeni dönemde 2 yıllık görev süresini doldurması halinde kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in ardından en uzun süre başkanlık yapan ikinci isim ünvanını alacak. Bugüne kadar yaklaşık 6 yıl 7 ay başkanlık koltuğunda oturan Özbek, Suphi Batur (8 yıl 2 ay), Selahattin Beyazıt (7 yıl 8 ay) ve Ali Uras'ı (7 yıl 1 ay) geçerek ikinci sıraya yükselecek.

Kulübün 121 yıllık tarihinde 38 farklı kişi başkanlık yaparken kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen, yaklaşık 14 yıllık görev süresiyle bu alanda zirvede yer alıyor.

GALATASARAY'IN BAŞKANLARI

Sarı-kırmızılı kulübün 121 yıllık tarihindeki 104 yönetim döneminde 38 başkan görev yaptı.

Kulüp tarihindeki yönetim dönemlerine göre başkanlar şöyle:

Dönem Başkan
1905-18, 1925 Ali Sami Yen
1919-22, 1934 Refik Cevdet Kalpakçıoğlu
1922-24, 1950-52 Yusuf Ziya Öniş
1925 Ali Haydar Şekip
1926 Ahmet Robenson
1927 Adnan İbrahim Pirioğlu
1928-29 Necmettin Sadak
1929-30 Abidin Daver
1930-31, 1933 Ahmet Kara
1931-32 Tahir Kevkep
1932-33, 1933-34 Ali Haydar Barşal
1933 Fethi İsfendiyaroğlu
1934-36 Ethem Menemencioğlu
1936-37 Saim Gogen
1937-39, 1944 Sedat Ziya Kantoğlu
1939 Nizan Nuri
1939 Adnan Akıska
1940-42 Tevfik Ali Çınar
1942-43 Osman Dardağan
1944-46 Muslihittin Peykoğlu
1946-50, 1965-68 Suphi Batur
1953, 1962-64 Ulvi Yenal
1954-56, 1960-62 Refik Selimoğlu
1957-59 Sadık Giz
1969-73, 1975-79 Selahattin Beyazıt
1973-75 Prof. Dr. Mustafa Pekin
1979-84, 1984-86 Prof. Dr. Ali Uras
1986-88, 1988-90 Dr. Ali Tanrıyar
1990-92, 1992-96 Alp Yalman
1996-2001 Faruk Süren
2001-02 Mehmet Cansun
2002-08 Özhan Canaydın
2008-11 Adnan Polat
2011-14 Ünal Aysal
2014-15 Prof. Dr. Duygun Yarsuvat
2018-21 Mustafa Cengiz
2021-22 Burak Elmas
2015-18, 2022-24, 2024-26 Dursun Özbek
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.