22 Mayıs
Trabzonspor-Konyaspor
2-1
22 Mayıs
Fiorentina-Atalanta
1-1
22 Mayıs
Ried-Rapid Wien
2-1
22 Mayıs
Sudtirol-Bari
0-0
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00
22 Mayıs
Galway United FC-Bohemian FC
2-4
22 Mayıs
Lens-Nice
3-190'

EuroLeague'de finalin adı kondu!

Real Madrid, Valencia Basket'i mağlup ederek son beş yılda dördüncü kez EuroLeague finaline yükseldi.

calendar 22 Mayıs 2026 23:13 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2026 23:39
EuroLeague Dörtlü Final organizasyonunda Valencia Basket'i 105-90 yenen Real Madrid, finale yükseldi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Dörtlü Final'deki ikinci maçta İspanya temsilcileri karşı karşıya geldi.

Telekom Center'da oynanan müsabakanın ilk periyodu, Valencia'nın 28-26 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci çeyrekte toparlanan Real Madrid, soyunma odasına 62-56 önde gitti.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren eflatun-beyazlı takım, üçüncü çeyreğini 86-73 üstün bitirdiği karşılaşmayı 105-90 kazanarak finale yükseldi.

Basketbol Avrupa Ligi'nin en çok şampiyonluğa ulaşan takımı olarak öne çıkan Real Madrid, 24 Mayıs Pazar günü kupayı 12. kez müzesine götürmek için mücadele edecek.

İspanya ekibi, finalde 3 şampiyonluğu bulunan Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

Salon: Telekom Center

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Mehdi Difallah (Fransa), Olegs Latisevs (Letonya)

Valencia Basket: Montero 15, Badio 6, Taylor 11, Reuvers 15, Pradilla 15, De Larrea 3, Key 13, Moore, Sako 6, Thompson 3, Costello 3

Real Madrid: Abalde 5, Campazzo 8, Hezonja 25, Okeke 5, Garuba 2, Lyles 17, Maledon 12, Deck 16, Llull, Feliz 15, Procida, Almansa

1. Periyot: 28-26

Devre: 56-62

3. Periyot: 73-86

Beş faulle çıkan: 39.41 Badio (Valencia Basket)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
