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Maximilian Mittelstadt: "Galatasaray'ın canını yakabileceğimizi düşünüyoruz"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Stuttgart'ta Maximilian Mittelstadt, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Alman futbolcu, sarı-kırmızılıların gücüne dikkat çekerken Galatasaray'ın canını yakabileceklerini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Kasım 2026 19:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Maximilian Mittelstadt: 'Galatasaray'ın canını yakabileceğimizi düşünüyoruz'
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, sahasında Almanya temsilcisi Stuttgart'ı konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Zorlu mücadele öncesinde Stuttgart'ın tecrübeli oyuncusu Maximilian Mittelstadt, karşılaşmaya ve Galatasaray'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"YAŞAYACAKLARIMIZIN YERİNİ TUTAMAZ"

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Galatasaray'ın sahasındaki atmosfere hazır olduklarını belirten Mittelstadt, kendisine yöneltilen "Heavy metal dinleyerek ortama hazırlandınız mı?" sorusunu yanıtladı.

"Ateşli atmosfere hazırız! Az önce bize 'Heavy metal dinleyerek ortama hazırlandınız mı?' diye sordunuz. Ancak bu bile Galatasaray'ın stadında yaşayacaklarımızın yerini tutamaz!"

"FENERBAHÇE MAÇINDAKİ ATMOSFERİ DENEYİMLEDİK"

Geçen sezon Fenerbahçe ile oynadıkları maçtaki atmosferi hatırlatan Alman futbolcu, Galatasaray karşılaşmasında da tribünlerin oldukça ateşli olmasını beklediklerini söyledi.

"Geçen sezon Fenerbahçe maçındaki atmosferi deneyimledik. Galatasaray karşılaşmasında da tribünlerin oldukça ateşli olacağını düşünüyoruz."

"DÜNYA ÇAPINDA YILDIZLARA SAHİPLER"

Galatasaray'ın son yıllardaki başarısına ve kadrosundaki yıldızlara dikkat çeken Mittelstadt, sarı-kırmızılı takıma karşı hata yapmamaları gerektiğini vurguladı.

"Galatasaray son yıllarda çok başarılı. Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı. Özellikle geçen sezon olağanüstü maçlar çıkardılar. Dünya çapında yıldızlara sahipler. Bu yüzden Galatasaray'a karşı cin gibi olmalıyız. Ancak biz de çok güçlüyüz ve bu seviyedeki takımlara karşı iyi işler çıkardığımızı gösterdik. Galatasaray'ın canını yakabileceğimizi düşünüyoruz."

"GALATASARAY'I GEÇMİŞTE ÇOK İZLEDİM"

Türk futboluna aşina olduğunu belirten Mittelstadt, Galatasaray'ın özel bir takım olduğunu ifade etti. Alman oyuncu, sarı-kırmızılıların hücum hattındaki yıldız isimlere de dikkat çekti.

"Galatasaray'ı geçmişte çok izledim. Çocukken çok Türk arkadaşım vardı. Türk futboluna aşinayım. Özel bir takım Galatasaray. Geçen yıl Liverpool maçını ve daha önce oynadığı maçları hatırlıyorum. Hata yapma lüksümüz yok. Galatasaray'a karşı muhtemelen hepimiz savunma yapmak zorunda kalacağız. Osimhen, Leao… Kim oynayacaksa hepsi çok kaliteli oyuncular."

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