Metin Öztürk ve Abdullah Kavukçu'nun istifaları kabul edildi!

Galatasaray'da bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında önemli kararlar alındı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı kulüpte Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu'nun istifaları yönetim kurulu tarafından kabul edildi.
DURSUN ÖZBEK'TEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER
Özbek'in, "Kavukcu'nun istifasını ben istedim. Bana haber vermeden medya üzerinden istifa eden Öztürk'e ise kırgınım." dediği belirtildi.
ERAY YAZGAN'IN ÇABASI SONUÇSUZ KALDI
Öte yandan Eray Yazgan'ın, Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu'nun istifalarının kabul edilmemesi için yoğun çaba gösterdiği ancak bu girişimin yönetim kurulunda karşılık bulmadığı öğrenildi.
Galatasaray Kulübünün yaşanan gelişmelerle ilgili kısa süre içerisinde resmî açıklama yapması bekleniyor.
NE OLMUŞTU?
1 adım geriden;
Olayların fitili, Galatasaray Kulübü üyelerinden Ayhan Özmızrak'ın divan kurulu toplantısında yaptığı konuşmayla ateşlendi. Konuşmanın ardından bir üye, sosyal medyadan Özmızrak'a hakaret etti. Bazı üyeler söz konusu üyenin disipline sevk edilmesi için harekete geçti.
Tüzüğe göre disipline sevk talebini yönetim kurulunun yapması gerektiği için söz konusu üyeler yönetime başvuruda bulundu. Yönetim içinde de bu talep masaya yatırıldı. Ancak iddiaya göre bu talep Özmızrak'ın yönetime muhalif olduğu gerekçesiyle yönetim kurulu üyesi Abdullah Kavukcu tarafından reddedildi.
Bunun üzerine ikinci başkan Metin Öztürk, "Bize muhalif olabilir ama bir üyemize hakaret ediliyorsa gereği yapılmalı. Galatasaray fikri hür, vicdanı hür bir camiadır" diyerek disiplin sürecinin işletilmesini istedi.
Öztürk'ün bu yaklaşımı üzerine masada tansiyon bir anda tavan yaptı. Kavukcu'nun, "Az bile söylenmiş, bu adam bize muhalif" diyerek tepki gösterdiği öne sürüldü.
Tartışmanın büyümesiyle ortam gerildi ve iddiaya göre Kavukcu, Öztürk'ün üzerine yürüyerek ağır küfürler savurdu ve fiziksel saldırı girişiminde bulundu. Kavukcu'nun, Öztürk'e, "Seni mahvederim o****u çocuğu" dediği ileri sürüldü.
Olaylar sırasında başkan Dursun Özbek'in odasına çekildiği, salondaki kargaşanın ve yumruklaşma girişiminin büyümesiyle tarafların araya girdiği belirtildi.
Yaşanan ağır hakaretin ardından Metin Öztürk'ün, başkan Dursun Özbek'e giderek durumun tüzüğe göre açık bir ihraç sebebi olduğunu vurguladığı ifade edildi:
"Bana küfretti, ben ikinci başkanım, o yönetim kurulu üyesi. Disipline sevk edelim, bekliyorum."
Ancak aradan geçen dört güne rağmen disipline sevk işleminin gerçekleştirilmemesi üzerine Öztürk, görevinden istifa kararını hayata geçirdi.
Daha sonra Galatasaray'da Metin Öztürk'ün ardından Abdullah Kavukcu da istifa ettiğini duyurdu.
DURSUN ÖZBEK'TEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in toplantıda iki isimle ilgili çarpıcı ifadeler kullandığı öğrenildi.
> Son 24 saatte izlenenlerden...Tümü
Özbek'in, "Kavukcu'nun istifasını ben istedim. Bana haber vermeden medya üzerinden istifa eden Öztürk'e ise kırgınım." dediği belirtildi.
ERAY YAZGAN'IN ÇABASI SONUÇSUZ KALDI
Öte yandan Eray Yazgan'ın, Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu'nun istifalarının kabul edilmemesi için yoğun çaba gösterdiği ancak bu girişimin yönetim kurulunda karşılık bulmadığı öğrenildi.
Galatasaray Kulübünün yaşanan gelişmelerle ilgili kısa süre içerisinde resmî açıklama yapması bekleniyor.
NE OLMUŞTU?
1 adım geriden;
Olayların fitili, Galatasaray Kulübü üyelerinden Ayhan Özmızrak'ın divan kurulu toplantısında yaptığı konuşmayla ateşlendi. Konuşmanın ardından bir üye, sosyal medyadan Özmızrak'a hakaret etti. Bazı üyeler söz konusu üyenin disipline sevk edilmesi için harekete geçti.
Tüzüğe göre disipline sevk talebini yönetim kurulunun yapması gerektiği için söz konusu üyeler yönetime başvuruda bulundu. Yönetim içinde de bu talep masaya yatırıldı. Ancak iddiaya göre bu talep Özmızrak'ın yönetime muhalif olduğu gerekçesiyle yönetim kurulu üyesi Abdullah Kavukcu tarafından reddedildi.
Bunun üzerine ikinci başkan Metin Öztürk, "Bize muhalif olabilir ama bir üyemize hakaret ediliyorsa gereği yapılmalı. Galatasaray fikri hür, vicdanı hür bir camiadır" diyerek disiplin sürecinin işletilmesini istedi.
Öztürk'ün bu yaklaşımı üzerine masada tansiyon bir anda tavan yaptı. Kavukcu'nun, "Az bile söylenmiş, bu adam bize muhalif" diyerek tepki gösterdiği öne sürüldü.
Tartışmanın büyümesiyle ortam gerildi ve iddiaya göre Kavukcu, Öztürk'ün üzerine yürüyerek ağır küfürler savurdu ve fiziksel saldırı girişiminde bulundu. Kavukcu'nun, Öztürk'e, "Seni mahvederim o****u çocuğu" dediği ileri sürüldü.
Olaylar sırasında başkan Dursun Özbek'in odasına çekildiği, salondaki kargaşanın ve yumruklaşma girişiminin büyümesiyle tarafların araya girdiği belirtildi.
Yaşanan ağır hakaretin ardından Metin Öztürk'ün, başkan Dursun Özbek'e giderek durumun tüzüğe göre açık bir ihraç sebebi olduğunu vurguladığı ifade edildi:
"Bana küfretti, ben ikinci başkanım, o yönetim kurulu üyesi. Disipline sevk edelim, bekliyorum."
Ancak aradan geçen dört güne rağmen disipline sevk işleminin gerçekleştirilmemesi üzerine Öztürk, görevinden istifa kararını hayata geçirdi.
Daha sonra Galatasaray'da Metin Öztürk'ün ardından Abdullah Kavukcu da istifa ettiğini duyurdu.