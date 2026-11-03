UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım Çarşamba günü Liverpool'u konuk edecek Fenerbahçe, İngiliz takımlarına karşı tarihindeki 25. resmi maçına çıkacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertliler, daha önce İngiltere temsilcileriyle oynadığı 24 karşılaşmada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı.
Bu maçlarda rakip fileleri 18 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 48 gol gördü.
Fenerbahçe, İngiliz ekipleriyle ilk kez 1968-1969 sezonunda karşılaştı.
O dönemki adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Manchester City ile eşleşen sarı-lacivertliler, deplasmandaki ilk maçtan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.
İstanbul'da oynanan rövanş karşılaşmasını ise 2-1 kazanan Fenerbahçe, tur atlayan taraf oldu.
Sarı-lacivertliler, 1977-1978 sezonunda Aston Villa'ya iki maçta da mağlup olarak UEFA Kupası'na veda etti.
1979-1980 sezonunda ise Kupa Galipleri Kupası'nda Arsenal'e deplasmanda 2-0 kaybeden Fenerbahçe, sahasındaki 0-0'lık beraberliğin ardından elendi.
MANCHESTER UNITED KARŞISINDA TARİHİ GALİBİYET
Fenerbahçe, 1996-1997 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile aynı grupta yer aldı.
İstanbul'da oynanan ilk maçı 2-0 kaybeden sarı-lacivertliler, İngiltere'deki karşılaşmayı Elvir Bolic'in golüyle 1-0 kazandı.
Bu sonuçla Fenerbahçe, Manchester United'ın Avrupa kupalarında sahasında sürdürdüğü 40 yıllık yenilmezlik serisine son verdi.
İki takım, 2004-2005 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde yeniden karşılaştı.
İngiltere'deki mücadeleyi 6-2 kaybeden Fenerbahçe, Kadıköy'deki rövanşı Tuncay Şanlı'nın hat-trick yaptığı maçta 3-0 kazandı.
CHELSEA'Yİ MAĞLUP ETTİ AMA ELENDİ!
Fenerbahçe, 2007-2008 sezonunda teknik direktör Arthur Zico yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
Grup aşamasının ardından Sevilla'yı penaltı atışlarıyla eleyen sarı-lacivertliler, çeyrek finalde Chelsea ile eşleşti.
İstanbul'daki ilk karşılaşmayı 2-1 kazanan Fenerbahçe, İngiltere'de 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
ARSENAL İLE ÜÇ FARKLI SEZONDA KARŞILAŞTI
Fenerbahçe, Arsenal ile 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamasında da mücadele etti.
Sahasında 5-2 mağlup olan sarı-lacivertliler, deplasmandan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.
2013-2014 sezonunda ise Şampiyonlar Ligi play-off turunda Arsenal ile eşleşen Fenerbahçe, İstanbul'da 3-0 ve İngiltere'de 2-0 mağlup olarak elendi.
SON İNGİLİZ RAKİBİ ASTON VILLA OLDU
Fenerbahçe, İngiliz takımlarıyla oynadığı son karşılaşmada ağır bir mağlubiyet yaşadı.
Sarı-lacivertliler, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında deplasmanda karşılaştığı Aston Villa'ya 6-0 yenildi.
LIVERPOOL İLE İLK KEZ KARŞILAŞACAK
Tarihinde Manchester City, Aston Villa, Arsenal, Manchester United, Newcastle United, Chelsea ve Nottingham Forest ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, Liverpool ile ilk kez resmi bir maç oynayacak.
Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki mücadelede İngiliz takımlarına karşı 7. galibiyetini elde etmeye çalışacak.
Bu maçlarda rakip fileleri 18 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 48 gol gördü.
İNGİLİZ TAKIMLARIYLA İLK RANDEVU 1968'DE
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Fenerbahçe, İngiliz ekipleriyle ilk kez 1968-1969 sezonunda karşılaştı.
O dönemki adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Manchester City ile eşleşen sarı-lacivertliler, deplasmandaki ilk maçtan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.
İstanbul'da oynanan rövanş karşılaşmasını ise 2-1 kazanan Fenerbahçe, tur atlayan taraf oldu.
Sarı-lacivertliler, 1977-1978 sezonunda Aston Villa'ya iki maçta da mağlup olarak UEFA Kupası'na veda etti.
1979-1980 sezonunda ise Kupa Galipleri Kupası'nda Arsenal'e deplasmanda 2-0 kaybeden Fenerbahçe, sahasındaki 0-0'lık beraberliğin ardından elendi.
MANCHESTER UNITED KARŞISINDA TARİHİ GALİBİYET
Fenerbahçe, 1996-1997 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile aynı grupta yer aldı.
İstanbul'da oynanan ilk maçı 2-0 kaybeden sarı-lacivertliler, İngiltere'deki karşılaşmayı Elvir Bolic'in golüyle 1-0 kazandı.
Bu sonuçla Fenerbahçe, Manchester United'ın Avrupa kupalarında sahasında sürdürdüğü 40 yıllık yenilmezlik serisine son verdi.
İki takım, 2004-2005 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde yeniden karşılaştı.
İngiltere'deki mücadeleyi 6-2 kaybeden Fenerbahçe, Kadıköy'deki rövanşı Tuncay Şanlı'nın hat-trick yaptığı maçta 3-0 kazandı.
CHELSEA'Yİ MAĞLUP ETTİ AMA ELENDİ!
Fenerbahçe, 2007-2008 sezonunda teknik direktör Arthur Zico yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
Grup aşamasının ardından Sevilla'yı penaltı atışlarıyla eleyen sarı-lacivertliler, çeyrek finalde Chelsea ile eşleşti.
İstanbul'daki ilk karşılaşmayı 2-1 kazanan Fenerbahçe, İngiltere'de 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
ARSENAL İLE ÜÇ FARKLI SEZONDA KARŞILAŞTI
Fenerbahçe, Arsenal ile 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamasında da mücadele etti.
Sahasında 5-2 mağlup olan sarı-lacivertliler, deplasmandan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.
2013-2014 sezonunda ise Şampiyonlar Ligi play-off turunda Arsenal ile eşleşen Fenerbahçe, İstanbul'da 3-0 ve İngiltere'de 2-0 mağlup olarak elendi.
SON İNGİLİZ RAKİBİ ASTON VILLA OLDU
Fenerbahçe, İngiliz takımlarıyla oynadığı son karşılaşmada ağır bir mağlubiyet yaşadı.
Sarı-lacivertliler, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında deplasmanda karşılaştığı Aston Villa'ya 6-0 yenildi.
LIVERPOOL İLE İLK KEZ KARŞILAŞACAK
Tarihinde Manchester City, Aston Villa, Arsenal, Manchester United, Newcastle United, Chelsea ve Nottingham Forest ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, Liverpool ile ilk kez resmi bir maç oynayacak.
Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki mücadelede İngiliz takımlarına karşı 7. galibiyetini elde etmeye çalışacak.