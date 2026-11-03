Thomas Reis, yeni taktikler arıyor

Süper Lig'de yakalanan başarılı seri, rakiplerin Trabzonspor'a karşı daha temkinli ve geriye yaslanan bir anlayışla sahaya çıkmasına yol açtı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Gaziantep karşısında ilk yarıda açılmakta zorlanan savunma bloğunu ikinci yarıda ceza sahası koşuları ve kenar bindirmeleriyle aşan teknik heyet, önümüzdeki maçlarda da benzer bir stratejiyle karşılaşacaklarının bilincinde. Thomas Reis, kapalı savunmaları çözmek adına antrenmanlarda ceza sahası dışı şut denemeleri ve dar alanda hızlı kombinasyonlar üzerine özel hücum setleri uyguluyor.
Trabzonspor, Alanyaspor maçından sonra girilecek olan milli arada farklı oyun planları üzerine çalışmalar yapacak.
Trabzonspor, Alanyaspor maçından sonra girilecek olan milli arada farklı oyun planları üzerine çalışmalar yapacak.