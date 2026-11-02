Nevzat Aydın'a tehdit için 7 tutuklama

İş insanı ve Trabzonspor 'un yöneticisi Nevzat Aydın'ın şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

Aydın, oğlunun Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında seremoniye çıkabilmesi için 100 milyon TL ödediğine ilişkin haberlerin gündeme gelmesinin ardından tehdit edildiğini belirterek şikâyetçi oldu.

Aydın'ın şikâyetine göre kendisini "Çirkinler" isimli suç örgütünün üyesi olarak tanıtan K.A., iş insanını telefonla arayarak 1 milyon euro talep etti.

Yaşananların ardından Aydın'ın yetkili makamlara başvurması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheli hakkında ise konutu terk etmeme (ev hapsi) şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.