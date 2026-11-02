Nevzat Aydın'a tehdit için 7 tutuklama

İş insanı ve Trabzonspor'un yöneticisi Nevzat Aydın'ın şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
Aydın, oğlunun Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında seremoniye çıkabilmesi için 100 milyon TL ödediğine ilişkin haberlerin gündeme gelmesinin ardından tehdit edildiğini belirterek şikâyetçi oldu.
1 MİLYON EURO İSTEDİLER
Aydın'ın şikâyetine göre kendisini "Çirkinler" isimli suç örgütünün üyesi olarak tanıtan K.A., iş insanını telefonla arayarak 1 milyon euro talep etti.
Yaşananların ardından Aydın'ın yetkili makamlara başvurması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diğer şüpheli hakkında ise konutu terk etmeme (ev hapsi) şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Aydın, oğlunun Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında seremoniye çıkabilmesi için 100 milyon TL ödediğine ilişkin haberlerin gündeme gelmesinin ardından tehdit edildiğini belirterek şikâyetçi oldu.
1 MİLYON EURO İSTEDİLER
Aydın'ın şikâyetine göre kendisini "Çirkinler" isimli suç örgütünün üyesi olarak tanıtan K.A., iş insanını telefonla arayarak 1 milyon euro talep etti.
Yaşananların ardından Aydın'ın yetkili makamlara başvurması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diğer şüpheli hakkında ise konutu terk etmeme (ev hapsi) şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
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