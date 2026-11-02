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Wembanyama: "Bu yıl MVP'yi kazanmalıyım"

San Antonio Spurs yıldızı Victor Wembanyama, "60 Minutes" programına verdiği röportajda hedeflerini ve kariyerine yaklaşımını anlattı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Kasım 2026 13:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Wembanyama: 'Bu yıl MVP'yi kazanmalıyım'
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Victor Wembanyama, bu sezon MVP ödülünü kazanması gerektiğini düşündüğünü söyledi. Fransız yıldız, gelişim sürecinden antrenman alışkanlıklarına ve hayata bakışına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Daha önce MVP ödülü hakkında yaptığı açıklamalar hatırlatılan 22 yaşındaki pivot, iddiasından geri adım atmadı:

"Ama bu yıl kazanmalıyım."

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Wembanyama, sezonun ilk altı maçında 28 sayı, 10,7 ribaund, 4,2 blok ve 3 asist ortalamaları yakaladı.

Geçtiğimiz sezon ise 64 maçta 25 sayı, 11,5 ribaund ve 3,1 blok üreterek MVP oylamasını üçüncü sırada tamamlamıştı.

Boyunu ve becerilerini bir araya getiren bir oyuncu için önceden çizilmiş bir yol bulunmamasına da değinen Wembanyama, kendi cevaplarını bulmayı öğrenmesi gerektiğini söyledi:

"Bilmemekten rahatsız olmamak, kendi cevaplarımı bulma konusunda rahat olmak."

Bu süreci "sisin içinde yürümek" olarak tanımlayan yıldız oyuncu, zaman zaman ulaştığı netliğin yaşadığı belirsizliğe değdiğini belirtti.

Basketbolda en sevdiği şeylerden birinin alley-oop olduğunu söyleyen Wembanyama, bu oyunda takım arkadaşları arasındaki bağın önemini vurguladı:

"Telepati gibi."

Fransız yıldız, 2025 yılında omzunda kan pıhtısı tespit edilmesinin hayata bakışını da değiştirdiğini anlattı:

"Hayat çok kısa. Onu başka biri olmaya çalışarak harcamak istemiyorum."

Wembanyama, bu deneyimin ardından kendisini daha az kısıtlamak ve kişiliğini daha rahat göstermek istediğini söyledi.

Antrenman yaklaşımını da anlatan yıldız oyuncu, ayak kuvveti ve duruşun önemine dikkat çekti.

Ayakların diz, kalça ve sırtın gelişimini etkilediğini belirten Wembanyama, çıplak ayakla yürüme alışkanlığından ve ayağın doğal hareketini daha az kısıtlayan minimalist ayakkabıları tercih etmesinden söz etti.

2025 yazında Çin'e giderek Budist rahiplerle kung fu çalışan ve meditasyon yapan Wembanyama, ilk meditasyonunun bir saat 40 dakika sürdüğünü anlattı.

Daha önce bu konuda çok az deneyimi bulunduğunu söyleyen Fransız yıldız, ilk seansın kendisini zorladığını belirtti.

Eski Spurs başantrenörü Gregg Popovich'ten öğrendiklerine de değinen Wembanyama, özellikle mütevazı kalmanın önemini vurguladı.

Popovich'in video analizlerinde takıma söylediği bir sözü şöyle aktardı:

"Bir galibiyetin ardından nadiren düşündüğünüz kadar iyisinizdir. Bir mağlubiyetin ardından da nadiren düşündüğünüz kadar kötüsünüzdür."

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