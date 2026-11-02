Galatasaray'ın kozu Osimhen!

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle takımının galibiyetlerinde önemli rol oynadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sezon başından beri Trendyol Süper Lig'de 8 ve Şampiyonlar Ligi'nde 2 maça çıkan Osimhen, toplamda 10 müsabakada görev aldı. Nijeryalı yıldız, bu karşılaşmalarda 9'u lig ve 1'i Avrupa'da olmak üzere toplamda 10 gol kaydetti.
Osimhen, 10 resmi müsabakada 10 kez fileleri havalandırarak maç başına 1 gol atma başarısı gösterdi.
Nijeryalı golcü, Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart maçında da takımının en önemli kozu olacak.
Batrakov, performansıyla parlıyor
Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov da gösterdiği performansla son haftalarda sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini topladı.
Çıktığı son 5 resmi maçta 3 kez ağları sarsan 21 yaşındaki oyuncu, skor katkısının yanı sıra isabetli paslarıyla ve hücumu yönlendirmesiyle de taraftarların beğenisini kazandı.
Osimhen, 10 resmi müsabakada 10 kez fileleri havalandırarak maç başına 1 gol atma başarısı gösterdi.
Nijeryalı golcü, Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart maçında da takımının en önemli kozu olacak.
Batrakov, performansıyla parlıyor
Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov da gösterdiği performansla son haftalarda sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini topladı.
Çıktığı son 5 resmi maçta 3 kez ağları sarsan 21 yaşındaki oyuncu, skor katkısının yanı sıra isabetli paslarıyla ve hücumu yönlendirmesiyle de taraftarların beğenisini kazandı.