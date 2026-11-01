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Emre Belözoğlu yabancılara kaybetmiyor!

Emre Belözoğlu, yabancı teknik direktörlere rakip olduğu son 8 Süper Lig maçında 4 galibiyet ve 4 beraberlik alarak namağlup serisini sürdürdü.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Kasım 2026 22:30
Fotoğraf: AA
Emre Belözoğlu yabancılara kaybetmiyor!
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Emre Belözoğlu, yabancı teknik direktörlere karşı yakaladığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kasımpaşa'nın başında görev yapan deneyimli teknik adam, yabancı meslektaşlarına rakip olduğu son 8 Süper Lig karşılaşmasında mağlubiyet yaşamadı.

Bu süreçte 4 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden Belözoğlu, son olarak Beşiktaş karşısında alınan 2-2'lik beraberlikle serisini devam ettirdi.

SON YENİLGİSİ THOMAS REIS'E KARŞI

Emre Belözoğlu, yabancı teknik direktörlere karşı son mağlubiyetini Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor karşısında, Kasımpaşa'nın sahasında 0-1 kaybettiği maçta yaşadı.

8 MAÇLIK SERİNİN DETAYLARI

Belözoğlu'nun yabancı teknik direktörlere karşı son 8 Süper Lig maçındaki sonuçları ve rakipleri şöyle:

- Kasımpaşa 2-2 Beşiktaş (Vincenzo Italiano)
- Kasımpaşa 4-1 Samsunspor (Nenad Bjelica)
- Kasımpaşa 2-2 Amed SK (Besnik Hasi)
- Kasımpaşa 1-0 Alanyaspor (Joao Pereira)
- Göztepe 3-3 Kasımpaşa (Stanimir Stoilov)
- Kasımpaşa 2-0 Kayserispor (Erling Moe)
- Fenerbahçe 1-1 Kasımpaşa (Domenico Tedesco)
- Kasımpaşa 3-2 Karagümrük (Aleksandar Stanojevic)

8 MAÇTA 4 GALİBİYET, 4 BERABERLİK

Emre Belözoğlu, söz konusu 8 karşılaşmada 4 galibiyet ve 4 beraberlik alırken, mağlubiyet yaşamadı.





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