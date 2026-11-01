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Nuri Şahin: "Gollerin atılış şekli beni çok mutlu etti"

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Samsunspor karşısında aldıkları 5-2'lik galibiyetin ardından duran toplara verdikleri öneme dikkat çekerek oyuncularının performansından memnun olduğunu söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 01 Kasım 2026 18:51
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Nuri Şahin: 'Gollerin atılış şekli beni çok mutlu etti'
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Samsunspor'u 5-2 mağlup eden İstanbul Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Şahin, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Müsabakanın başından sonuna kadar istediklerini sahaya yansıttıklarını belirten Nuri Şahin, "Bizim için önemli ve değerli bir galibiyet oldu. Attığımız goller ve gollerin atılış şekli beni çok mutlu etti. Kulübeden gelen oyuncuların oyuna katkı sağlaması da iyi bir mesajdı. Bu da beni ayrıca mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada duran toptan 2 gol atmalarına ilişkin Şahin, "Duran toplardan sorumlu antrenörlerimizi tebrik etmek lazım. Duran toplara önem veriyoruz. Antrenmanlarda bu konuya daha çok zaman ayırmaya çalışıyoruz. Bu, hepimiz için çok değerli ve mutluluk verici. Umarım devamı gelir." diye konuştu.



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