Samuel Ballet, Galatasaray maçında yok!

Amedspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bu arada maçta hat-trick yapan Samuel Ballet, müsabakanın uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü.
BALLET'YE VAR UYARISIYLA KIRMIZI KART,
GALATASARAY MAÇINDA OLMAYACAK!
VAR uyarısı sonrası rakibine yaptığı şiddetli hareket sonrası kırmızı kart gören Samuel Ballet, gelecek hafta Galatasaray ile deplasmanda oynanacak maçta takımını yalnız bırakacak.
BALLET'YE VAR UYARISIYLA KIRMIZI KART,
GALATASARAY MAÇINDA OLMAYACAK!
VAR uyarısı sonrası rakibine yaptığı şiddetli hareket sonrası kırmızı kart gören Samuel Ballet, gelecek hafta Galatasaray ile deplasmanda oynanacak maçta takımını yalnız bırakacak.