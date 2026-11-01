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Samuel Ballet, Galatasaray maçında yok!

Amedspor'da Eyüpspor karşısında hat-trick yapan Samuel Ballet, uzatma dakikalarında VAR uyarısıyla kırmızı kart gördü. Ballet, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Kasım 2026 15:25 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2026 15:37
Fotoğraf: AA
Samuel Ballet, Galatasaray maçında yok!
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Samuel Ballet
Samuel Ballet
Amed Sportif
Amedspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bu arada maçta hat-trick yapan Samuel Ballet, müsabakanın uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü.

BALLET'YE VAR UYARISIYLA KIRMIZI KART,
GALATASARAY MAÇINDA OLMAYACAK!

VAR uyarısı sonrası rakibine yaptığı şiddetli hareket sonrası kırmızı kart gören Samuel Ballet, gelecek hafta Galatasaray ile deplasmanda oynanacak maçta takımını yalnız bırakacak.



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