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Milli eskrimcilerden İsveç'te 4 madalya!

İsveç'te düzenlenen Yıldızlar Circuit turnuvasında mücadele eden milli eskrimciler, takım müsabakalarında 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 4 madalya elde etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ekim 2026 23:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli eskrimcilerden İsveç'te 4 madalya!
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İsveç'in Gothenburg kentinde düzenlenen Yıldızlar Circuit turnuvasında mücadele eden milli eskrimciler, takım müsabakalarında önemli dereceler elde etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcular, organizasyonu 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 4 madalyayla tamamladı.

KADIN FLÖREDE İKİ MADALYA

Yıldızlar kadın flöre kategorisinde Elif Ada Yıldız, Ada Küfeciler, Nil Kırtay ve Beril Demir'den oluşan milli takım, gümüş madalya kazandı.

Aynı kategoride mücadele eden Rüya Kalkan, Defne Coşgunçay, Mira Yurdakul ve Öykü Duru Akgül'den oluşan Türkiye 2 takımı ise bronz madalyanın sahibi oldu.

ERKEK FLÖREDE TÜRKİYE FİNALİ

14 yaş altı erkek flöre takım müsabakalarında Türkiye, iki takımıyla finale yükselme başarısı gösterdi.

Finalde Yusuf Eren Öksüz, Ozan Mutlu ve Mehmet Soyçopur'dan oluşan takım, rakibini mağlup ederek altın madalyaya ulaştı.

Kerem Arı, Ali Albayrak ve Selim Aren Özkan'dan kurulu Türkiye 2 takımı ise finali kaybederek gümüş madalya elde etti.

Böylece milli eskrimciler, İsveç'teki organizasyonun takım müsabakalarını 4 madalyayla tamamladı.



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