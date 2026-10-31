Stanimir Stoilov: 'Arkadaki boşluklarını değerlendirmek istedik!'

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Chobani Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, galibiyeti ve karşılaşmada uyguladıkları taktik planı değerlendirdi.
"DEVRE ARASINDA OYUNCULARIMA SÖYLEDİM!"
Bulgar teknik adam, şu ifadeleri kullandı:
"Çok zor ve sert bir maçtı. Dışarıdan izlemesi zevkliydi. İki takım da iyi oynadı, oynamak istedi, gol fırsatları yakaladı. Fenerbahçe ilk yarıda fırsatı gole çevirdi. Devre arası oyuncularıma 'ritmi artırmalıyız, rakibe topu vermemeliyiz, inisiyatif vermemeliyiz, gereğinden fazla saygı göstermemeliyiz' dedim. Bununla birlikte farklı bir Göztepe olduk ve aradığımız golleri bulduk. Oyun seviyemizi yukarı çekiyoruz. Çok mutluyuz. Çok değerli bir galibiyetti."
"FENERBAHÇE'NİN ARKADAKİ BOŞLUKLARINI DEĞERLENDİRMEK İSTEDİK!"
Fenerbahçe karşısında hazırladıkları stratejiye değinen Stanimir Stoilov, rakibin savunma arkasındaki boşluklardan yararlanmayı amaçladıklarını söyledi.
Deneyimli teknik adam, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Kazandıktan sonra 'plan tuttu' demek çok kolay. Stratejimiz vardı. Fenerbahçe'nin arkadaki boşluklarını değerlendirmek ve bizim de arkayı kapatmamız gerekiyordu. Her hoca rakibiyle ilgili çalışır, zayıf yönleri kullanmak, güçlü yönlerini kapatmak ister."
"ÇOK ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK!"
Chobani Stadı'ndaki basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Stoilov, ikinci yarıdaki performanslarından memnun olduğunu belirtti.
"Gerçekten çok zor, çok sert ve ilgi çekici bir mücadeleydi. İki takım da oynamak istedi, gol atmak istedi. Bu açıdan güzel bir maç oldu. İlk yarıda yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik ama rakibimiz yakaladığı pozisyonu değerlendirdi. İlk yarıda rakibimize gereğinden fazla saygı gösterdik. İkinci yarıya daha iyi başladık, fırsatlar yakaladık ve bunları değerlendirerek buradan çok önemli bir galibiyet aldık."
"FENERBAHÇE TEKRAR YARIŞA GİRECEK"
Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu sürece ilişkin de konuşan Bulgar çalıştırıcı, sarı-lacivertli takımın güçlü bir kadroya sahip olduğuna dikkat çekti.
"Fenerbahçe zor bir süreçten geçiyor, iyi bir takım, iyi oyunculardan kurulu. Tekrar yarışa gireceklerini onlar adına bir şeyin bitmediğini düşünüyorum."
"PERFORMANSIMIZ ARTMAYA BAŞLADI"
Göztepe'nin son dönemdeki gelişimine de değinen Stoilov, genç oyuncuların özgüven kazandığını ve savunmadaki eksiklerin giderilmesiyle takımın performansının yükseldiğini ifade etti.
"En önemli nokta performansımızı her geçen gün ilerletiyor olmamız. Genç oyuncularımız özgüvenlerini artırmış oldu. Bunu bahane olarak söylemeyi sevmiyorum ama sezon başında 4-5 savunma oyuncumuz sakattı. Hiçbir zaman istediğimiz savunma hattını oluşturamadık. Kaybettiğimiz maçlarda bile 2-3 gol atmıştık, bu da sıkıntımızın savunmada olduğunu gösteriyordu. Bu oyuncular geri gelince performansımız artmaya başladı. Her maç gol atıyoruz, bu bizim açımızdan çok önemli. Biz mümkünse her maçta önde baskıyla oynamayı düşünüyoruz."
GÖZTEPE CAMİASINA BİRLİK MESAJI!
Stanimir Stoilov, açıklamasının sonunda Göztepe camiasına birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.
"Tüm Göztepe ailesini tebrik ediyorum. Biz hep beraber olmalıyız. Beraber olunca beraber kazanıyor beraber yeniliyoruz. Bunu hiç bırakmamalıyız."
"DEVRE ARASINDA OYUNCULARIMA SÖYLEDİM!"
Bulgar teknik adam, şu ifadeleri kullandı:
"Çok zor ve sert bir maçtı. Dışarıdan izlemesi zevkliydi. İki takım da iyi oynadı, oynamak istedi, gol fırsatları yakaladı. Fenerbahçe ilk yarıda fırsatı gole çevirdi. Devre arası oyuncularıma 'ritmi artırmalıyız, rakibe topu vermemeliyiz, inisiyatif vermemeliyiz, gereğinden fazla saygı göstermemeliyiz' dedim. Bununla birlikte farklı bir Göztepe olduk ve aradığımız golleri bulduk. Oyun seviyemizi yukarı çekiyoruz. Çok mutluyuz. Çok değerli bir galibiyetti."
"FENERBAHÇE'NİN ARKADAKİ BOŞLUKLARINI DEĞERLENDİRMEK İSTEDİK!"
Fenerbahçe karşısında hazırladıkları stratejiye değinen Stanimir Stoilov, rakibin savunma arkasındaki boşluklardan yararlanmayı amaçladıklarını söyledi.
Deneyimli teknik adam, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Kazandıktan sonra 'plan tuttu' demek çok kolay. Stratejimiz vardı. Fenerbahçe'nin arkadaki boşluklarını değerlendirmek ve bizim de arkayı kapatmamız gerekiyordu. Her hoca rakibiyle ilgili çalışır, zayıf yönleri kullanmak, güçlü yönlerini kapatmak ister."
"ÇOK ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK!"
Chobani Stadı'ndaki basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Stoilov, ikinci yarıdaki performanslarından memnun olduğunu belirtti.
"Gerçekten çok zor, çok sert ve ilgi çekici bir mücadeleydi. İki takım da oynamak istedi, gol atmak istedi. Bu açıdan güzel bir maç oldu. İlk yarıda yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik ama rakibimiz yakaladığı pozisyonu değerlendirdi. İlk yarıda rakibimize gereğinden fazla saygı gösterdik. İkinci yarıya daha iyi başladık, fırsatlar yakaladık ve bunları değerlendirerek buradan çok önemli bir galibiyet aldık."
"FENERBAHÇE TEKRAR YARIŞA GİRECEK"
Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu sürece ilişkin de konuşan Bulgar çalıştırıcı, sarı-lacivertli takımın güçlü bir kadroya sahip olduğuna dikkat çekti.
"Fenerbahçe zor bir süreçten geçiyor, iyi bir takım, iyi oyunculardan kurulu. Tekrar yarışa gireceklerini onlar adına bir şeyin bitmediğini düşünüyorum."
"PERFORMANSIMIZ ARTMAYA BAŞLADI"
Göztepe'nin son dönemdeki gelişimine de değinen Stoilov, genç oyuncuların özgüven kazandığını ve savunmadaki eksiklerin giderilmesiyle takımın performansının yükseldiğini ifade etti.
"En önemli nokta performansımızı her geçen gün ilerletiyor olmamız. Genç oyuncularımız özgüvenlerini artırmış oldu. Bunu bahane olarak söylemeyi sevmiyorum ama sezon başında 4-5 savunma oyuncumuz sakattı. Hiçbir zaman istediğimiz savunma hattını oluşturamadık. Kaybettiğimiz maçlarda bile 2-3 gol atmıştık, bu da sıkıntımızın savunmada olduğunu gösteriyordu. Bu oyuncular geri gelince performansımız artmaya başladı. Her maç gol atıyoruz, bu bizim açımızdan çok önemli. Biz mümkünse her maçta önde baskıyla oynamayı düşünüyoruz."
GÖZTEPE CAMİASINA BİRLİK MESAJI!
Stanimir Stoilov, açıklamasının sonunda Göztepe camiasına birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.
"Tüm Göztepe ailesini tebrik ediyorum. Biz hep beraber olmalıyız. Beraber olunca beraber kazanıyor beraber yeniliyoruz. Bunu hiç bırakmamalıyız."