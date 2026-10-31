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48. İstanbul Maratonu'na geri sayım! 12 milyon lira para ödülü

48. İstanbul Maratonu, 1 Kasım Pazar günü 143 ülkeden 45 bin 679 katılımcıyla koşulacak. Toplam 12 milyon lira para ödülünün dağıtılacağı organizasyonda, kadınlar ve erkeklerde maraton şampiyonları 50'şer bin dolar kazanacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ekim 2026 14:56
Haber: AA, Fotoğraf: AA
48. İstanbul Maratonu'na geri sayım! 12 milyon lira para ödülü
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Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu, 1 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile İBB Spor İstanbul tarafından düzenlenecek maraton, 42 kilometre, 15,5 kilometre, kurumsal koşu, halk koşusu ve tekerlekli sandalye yarışı olmak üzere 5 kategoride yapılacak.

Dünyanın kıtalar arasında koşulan tek maratonu olma özelliğini taşıyan organizasyona 42 kilometrede 8 bin 427, 15,5 kilometrede 14 bin 781, kurumsal koşuda 17 bin 471 ve halk koşusunda 5 bin olmak üzere toplam 143 ülkeden 45 bin 679 kişi kayıt yaptırdı.

Tümü
Dünya Atletizm Birliğinin "Gold Label" kategorisinde yer alan maratonun 42 kilometrelik parkurunda 27 erkek ve 16 kadın olmak üzere 43 elit atlet mücadele edecek.

Erkeklerde 2024 yılının şampiyonu Dejene Debela, Amdework Walelegn ve Sufaro Woliyi, kadınlarda ise son şampiyon Bizuager Aderra, Judith Korir ve Veronicah Maina öne çıkan isimler arasında yer alıyor.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 2026 Şevki Koru Türkiye Maraton Şampiyonası olarak kabul edilen organizasyonda, yerli atletler de Türkiye şampiyonluğu için yarışacak.

MARATON, SAAT 09:00'DA BAŞLAYACAK

Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinden başlayacak.

Organizasyonda ilk olarak saat 08.45'te tekerlekli sandalye yarışının startı verilecek. Maratonun 42 kilometrelik ana yarışı ise saat 09.00'da başlayacak.

Üç grup halindeki 15,5 kilometre yarışı, saat 09.19, 09.38 ve 10.05'te başlayacak. Kurumsal koşunun ilk startı saat 10.32'de, halk koşusunun başlangıcı ise saat 12.14'te yapılacak.

42 kilometre yarışı Sultanahmet Meydanı'nda, 15,5 kilometrelik mücadele Yenikapı'da, Kurumsal Koşu ve Halk Koşusu ise Dolmabahçe'de son bulacak.

PARKURLAR

İstanbul Maratonu'nun 42 kilometrelik ana yarışında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa Yakası'na geçecek sporcular, Beşiktaş ve Galata Köprüsü üzerinden tarihi yarımadaya ulaşacak.

Kennedy Caddesi'ni takip ederek Bakırköy'e kadar ilerleyecek sporcular, buradan dönüş yaparak sahil yolundan Gülhane Parkı'na gelecek ve yarışı Sultanahmet Meydanı'nda tamamlayacak.

15,5 kilometrelik yarış, Yenikapı'ya kadar maratonla aynı güzergahta koşulacak. Kurumsal koşu ve halk koşusuna katılanlar ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek Barbaros Bulvarı üzerinden Dolmabahçe'ye ulaşarak yarışı noktalayacak.

TOPLAM 12 MİLYON LİRA PARA ÖDÜLÜ DAĞITILACAK

48. İstanbul Maratonu'nda 42 kilometre yarışını ilk sırada tamamlayan sporcular, 50'şer bin dolar para ödülünün sahibi olacak.

Parkur rekorunun kırılması halinde şampiyonlara 5'er bin dolar daha verilecek. Kadınlarda ve erkeklerde ilk 8'e girecek atletlere verilecek para ödülü, 190 bin dolar olacak.

Yerli atletler kategorisinde ilk 5'e giren sporculara ise toplam 500 bin lira ödül dağıtılacak.

Organizasyonda tüm kategoriler dikkate alındığında dereceye girecek atletlere verilecek para ödülü, 12 milyon lirayı bulacak.

YOLLAR KAPANACAK

Maraton için parkur ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatılacak.

Saat 03.00'ten itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, saat 06.00'dan sonra ise Avrasya Tüneli dahil tüm parkur trafiğe kapanacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 14.00'te, Avrasya Tüneli saat 15.00'te, tüm parkur ise saat 15.30'da yeniden trafiğe açılacak.

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