Conor Morgan: 'Gireceğini biliyordum'

Virtus Bologna deplasmanında Beşiktaş'a galibiyeti getiren Conor Morgan, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Morgan, "Az önce asistan koçlarımızdan biriyle konuşuyordum, son çeyrekte gerçekten ritmimizi çok arttırdık. Son topu kullanma fırsatı da bana geldi. Dürüst olmak gerekirse şutuma çok güveniyorum, gireceğini biliyordum. O yüzden son top bana geldiği için ve bir şekilde kazandığımız için çok mutluyum." dedi.
Bologna maçındaki galibiyeti değerlendiren Morgan, "Bizim için çok büyük bir galibiyet, buna cidden ihtiyacımız vardı." diye konuştu.
Bologna maçındaki galibiyeti değerlendiren Morgan, "Bizim için çok büyük bir galibiyet, buna cidden ihtiyacımız vardı." diye konuştu.
BEŞİKTAŞ'A GALİBİYETİ GETİRDİ: CONNOR MORGAN! 🔥🔥🔥 https://t.co/Ic0poS9o7I
— Sporx (@sporx) October 30, 2026