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Conor Morgan: "Gireceğini biliyordum"

Virtus Bologna deplasmanında Beşiktaş'a galibiyeti getiren Conor Morgan, karşılaşma sonrası konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ekim 2026 01:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Conor Morgan: 'Gireceğini biliyordum'
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Virtus Bologna deplasmanında Beşiktaş'a galibiyeti getiren Conor Morgan, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Morgan, "Az önce asistan koçlarımızdan biriyle konuşuyordum, son çeyrekte gerçekten ritmimizi çok arttırdık. Son topu kullanma fırsatı da bana geldi. Dürüst olmak gerekirse şutuma çok güveniyorum, gireceğini biliyordum. O yüzden son top bana geldiği için ve bir şekilde kazandığımız için çok mutluyum." dedi.

Bologna maçındaki galibiyeti değerlendiren Morgan, "Bizim için çok büyük bir galibiyet, buna cidden ihtiyacımız vardı." diye konuştu.



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