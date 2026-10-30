UEFA'dan Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva maçı için karar!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva maçı için karar verildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE HT Spor'da yer alan habere göre, Beşiktaş'ın yetkili makamlarla yaptığı görüşmelerin ardından Avrupa Ligi'ndeki Hapoel Beer-Sheva maçının Batum'da seyircili olarak oynanması kesinleşti.
Karşılaşma 26 Kasım'da oynanacak.
SERDAL ADALI NE DEMİŞTİ?
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 24 Eylül'de katıldığı programda konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu
Karşılaşmanın Batum'da oynanması için çalışmaların sürdüğünü belirten Adalı, "Hapoel maçını büyük ihtimal, Batum'da oynayacağız. UEFA henüz onaylamadı. Gürcistan Futbol Federasyonu ile görüşmemiz oldu." ifadelerini kullandı.
"SEYİRCİLİ OYNANACAK"
Adalı, karşılaşmanın seyircili oynanmasının planlandığını ve stat kapasitesinin yaklaşık 20 bin kişi olduğunu belirtti.
Beşiktaş Başkanı Adalı, "Seyircili oynanacak. 20 bin kişilik bir stat. Taraftarlarımız vize olmadığı için rahat gidebilir." dedi.
Karşılaşma 26 Kasım'da oynanacak.
SERDAL ADALI NE DEMİŞTİ?
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 24 Eylül'de katıldığı programda konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu
Karşılaşmanın Batum'da oynanması için çalışmaların sürdüğünü belirten Adalı, "Hapoel maçını büyük ihtimal, Batum'da oynayacağız. UEFA henüz onaylamadı. Gürcistan Futbol Federasyonu ile görüşmemiz oldu." ifadelerini kullandı.
"SEYİRCİLİ OYNANACAK"
Adalı, karşılaşmanın seyircili oynanmasının planlandığını ve stat kapasitesinin yaklaşık 20 bin kişi olduğunu belirtti.
Beşiktaş Başkanı Adalı, "Seyircili oynanacak. 20 bin kişilik bir stat. Taraftarlarımız vize olmadığı için rahat gidebilir." dedi.