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Galatasaray'da Konya maçı öncesi Osimhen gelişmesi!

Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosunda yer almasına rağmen dün takımla Konya'ya gidemeyen Victor Osimhen'in durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ekim 2026 15:12 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2026 15:16
Galatasaray'da Konya maçı öncesi Osimhen gelişmesi!
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Victor Osimhen
Victor Osimhen
Galatasaray
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında Konyaspor'a konuk olacak.

Sarı kırmızılı takımda, eşi doğum yapan Victor Osimhen kamp kadrosuna alınmış ancak dün Konya'ya giden kafilede yer almamıştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Liora Audrey adında bir kız çocuğu dünyaya gelen ve ikinci kez baba olan Nijeryalı yıldızın bugün özel uçakla Konya'ya geldiği belirtildi.

beIN Sports'un haberine göre; Osimhen'in bu mücadeleye ilk 11'de başlama ihtimali yüksek.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda bu akşam saat 20.00'de başlayacak Tümosan Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasını hakem Cihan Aydın yönetecek.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Uğurcan, Sallai, Singo, Sanchez, Eren, Lemina, Sara, Yunus, Batrakov, Leao, Osimhen.





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