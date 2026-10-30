Galatasaray'da Konya maçı öncesi Osimhen gelişmesi!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında Konyaspor'a konuk olacak.
Sarı kırmızılı takımda, eşi doğum yapan Victor Osimhen kamp kadrosuna alınmış ancak dün Konya'ya giden kafilede yer almamıştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Liora Audrey adında bir kız çocuğu dünyaya gelen ve ikinci kez baba olan Nijeryalı yıldızın bugün özel uçakla Konya'ya geldiği belirtildi.
beIN Sports'un haberine göre; Osimhen'in bu mücadeleye ilk 11'de başlama ihtimali yüksek.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda bu akşam saat 20.00'de başlayacak Tümosan Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasını hakem Cihan Aydın yönetecek.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Uğurcan, Sallai, Singo, Sanchez, Eren, Lemina, Sara, Yunus, Batrakov, Leao, Osimhen.
Sarı kırmızılı takımda, eşi doğum yapan Victor Osimhen kamp kadrosuna alınmış ancak dün Konya'ya giden kafilede yer almamıştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Liora Audrey adında bir kız çocuğu dünyaya gelen ve ikinci kez baba olan Nijeryalı yıldızın bugün özel uçakla Konya'ya geldiği belirtildi.
beIN Sports'un haberine göre; Osimhen'in bu mücadeleye ilk 11'de başlama ihtimali yüksek.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda bu akşam saat 20.00'de başlayacak Tümosan Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasını hakem Cihan Aydın yönetecek.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Uğurcan, Sallai, Singo, Sanchez, Eren, Lemina, Sara, Yunus, Batrakov, Leao, Osimhen.