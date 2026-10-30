Beşiktaş'ta transfer için kritik zirve!

Beşiktaş'ta devre arası transfer dönemi öncesinde çalışmalar hız kazanıyor. Siyah-beyazlı yönetim, milli arayı transfer gündemini değerlendirmek ve ocak ayında yapılması planlanan hamleleri görüşmek üzere bir toplantı gerçekleştirecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başkan Serdal Adalı'nın katılımıyla düzenlenecek toplantıda; ikinci başkan Murat Kılıç, asbaşkan Mithat Görkem Aksoy, yönetim kurulu üyesi Aykan Aydın, Futbol AŞ yöneticisi Melih Aydoğdu ve futbol direktörü Önder Özen de yer alacak.
ORTA SAHA TRANSFERİ ÖNCELİKLİ GÜNDEM
Toplantıda devre arası transfer dönemi için yürütülen çalışmaların son durumu değerlendirilecek. Özellikle orta saha takviyesi başta olmak üzere gündemdeki transfer seçenekleri masaya yatırılacak.
Teknik heyetin raporlarının da ele alınacağı zirvede, ocak ayında atılacak adımlar için yapılan ön hazırlıklar gözden geçirilecek.
ORTA SAHA TRANSFERİ ÖNCELİKLİ GÜNDEM
Toplantıda devre arası transfer dönemi için yürütülen çalışmaların son durumu değerlendirilecek. Özellikle orta saha takviyesi başta olmak üzere gündemdeki transfer seçenekleri masaya yatırılacak.
Teknik heyetin raporlarının da ele alınacağı zirvede, ocak ayında atılacak adımlar için yapılan ön hazırlıklar gözden geçirilecek.