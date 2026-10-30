Bugün
20:00
Konyaspor
Galatasaray
Bugün
20:00
Esenler Erokspor
Keçiörengücü
Bugün
22:30
Elversberg
Mainz 05
Bugün
23:00
Villarreal
Espanyol
Bugün
21:00
Le Havre
PSG
Bugün
21:00
Nice
Rennes
Bugün
23:05
Lille
Lens
04 Kasım
22:30
Kortrijk
KV Mechelen

Beşiktaş'ta transfer için kritik zirve!

Beşiktaş yönetimi, milli arada transfer çalışmalarını masaya yatıracak. Devre arası öncesinde özellikle orta saha için yürütülen hazırlıklar değerlendirilecek.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 30 Ekim 2026 14:24
Haber: Haberturk, Fotoğraf: Besiktas.com.tr
Beşiktaş'ta transfer için kritik zirve!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş'ta devre arası transfer dönemi öncesinde çalışmalar hız kazanıyor. Siyah-beyazlı yönetim, milli arayı transfer gündemini değerlendirmek ve ocak ayında yapılması planlanan hamleleri görüşmek üzere bir toplantı gerçekleştirecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başkan Serdal Adalı'nın katılımıyla düzenlenecek toplantıda; ikinci başkan Murat Kılıç, asbaşkan Mithat Görkem Aksoy, yönetim kurulu üyesi Aykan Aydın, Futbol AŞ yöneticisi Melih Aydoğdu ve futbol direktörü Önder Özen de yer alacak.

ORTA SAHA TRANSFERİ ÖNCELİKLİ GÜNDEM

Toplantıda devre arası transfer dönemi için yürütülen çalışmaların son durumu değerlendirilecek. Özellikle orta saha takviyesi başta olmak üzere gündemdeki transfer seçenekleri masaya yatırılacak.

Teknik heyetin raporlarının da ele alınacağı zirvede, ocak ayında atılacak adımlar için yapılan ön hazırlıklar gözden geçirilecek.



Tümü
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.