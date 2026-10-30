Italiano'dan Orkun için net karar!

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün sakatlığı nedeniyle yaşanan belirsizlik sürüyor. Ayak tabanı ve topuğundan yaşadığı problem nedeniyle tedavi gören siyah-beyazlı futbolcu, iki günlük iznin ardından gerçekleştirilen antrenmanda da yer almadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başakşehir karşılaşmasında kısa süreliğine de olsa forma giymek isteyen kaptanın bu talebi teknik heyet tarafından kabul edilmemişti. Orkun'un Kasımpaşa deplasmanında da forma giyme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi.
"TAMAMEN HAZIR OLDUĞUNDA OYNAYACAK"
Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun, sağlık ekibinden Orkun'un durumu hakkında her gün bilgi aldığı ve oyuncusunun tamamen iyileşmesini beklediği öğrenildi.
İtalyan çalıştırıcının, "Tamamen hazır olduğunda onu sahada görmek istiyorum" diyerek kaptanının sağlığı konusunda taviz vermediği aktarıldı.
ORKUN'UN YOKLUĞUNDA OLAITAN PLANI
Orkun'un yokluğunda orta saha planını yeniden şekillendiren Italiano'nun, Ndidi-Olaitan ikilisine görev vermeyi düşündüğü ifade edildi.
Bu sezon 5 gol ve 4 asistle toplam 9 gole katkı sağlayan Orkun Kökçü, takımın skor yükünü çeken isimlerden biri oldu. Son olarak Başakşehir ağlarını havalandıran Junior Olaitan ise 2 gol ve 7 asiste ulaşarak kaptanının toplam gol katkısını yakaladı.
İtalyan teknik adam, formda görüntüsüyle dikkat çeken Olaitan'ı Orkun'un yokluğunda orta sahanın kilit isimlerinden biri olarak görüyor.
"TAMAMEN HAZIR OLDUĞUNDA OYNAYACAK"
Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun, sağlık ekibinden Orkun'un durumu hakkında her gün bilgi aldığı ve oyuncusunun tamamen iyileşmesini beklediği öğrenildi.
İtalyan çalıştırıcının, "Tamamen hazır olduğunda onu sahada görmek istiyorum" diyerek kaptanının sağlığı konusunda taviz vermediği aktarıldı.
ORKUN'UN YOKLUĞUNDA OLAITAN PLANI
Orkun'un yokluğunda orta saha planını yeniden şekillendiren Italiano'nun, Ndidi-Olaitan ikilisine görev vermeyi düşündüğü ifade edildi.
Bu sezon 5 gol ve 4 asistle toplam 9 gole katkı sağlayan Orkun Kökçü, takımın skor yükünü çeken isimlerden biri oldu. Son olarak Başakşehir ağlarını havalandıran Junior Olaitan ise 2 gol ve 7 asiste ulaşarak kaptanının toplam gol katkısını yakaladı.
İtalyan teknik adam, formda görüntüsüyle dikkat çeken Olaitan'ı Orkun'un yokluğunda orta sahanın kilit isimlerinden biri olarak görüyor.