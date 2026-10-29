Sivasspor'da Çağdaş Çavuş dönemi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor'da teknik direktörlük görevine Çağdaş Çavuş getirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüpten yapılan açıklamada, Çağdaş Çavuş ile sezon sonuna kadar anlaşıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Çağdaş Çavuş ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Çağdaş Çavuş'a Sivassporumuzdaki görevinde başarılar diler, anlaşmanın kulübümüz için hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Çağdaş Çavuş ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Çağdaş Çavuş'a Sivassporumuzdaki görevinde başarılar diler, anlaşmanın kulübümüz için hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.