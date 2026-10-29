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Sivasspor'da Çağdaş Çavuş dönemi

Sivasspor'da teknik direktörlük görevine Çağdaş Çavuş getirildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Ekim 2026 22:14
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Sivasspor'da Çağdaş Çavuş dönemi
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor'da teknik direktörlük görevine Çağdaş Çavuş getirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, Çağdaş Çavuş ile sezon sonuna kadar anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Çağdaş Çavuş ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Çağdaş Çavuş'a Sivassporumuzdaki görevinde başarılar diler, anlaşmanın kulübümüz için hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.





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