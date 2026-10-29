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Sunderland'den Brobbey için Hollanda ile kritik görüşme

Sunderland Teknik Direktörü Regis Le Bris, sakatlığının ardından henüz tam olarak hazır olmayan Brian Brobbey'nin kasım ayındaki Hollanda Milli Takımı kadrosuna çağrılma ihtimali üzerine görüşmeler yapacaklarını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Ekim 2026 21:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Sunderland'den Brobbey için Hollanda ile kritik görüşme
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Sunderland'de Brian Brobbey'nin milli takım durumu gündemde. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik direktör Regis Le Bris, Hollandalı golcünün kasım ayındaki Uluslar Ligi maçlarında görev alması konusunda Hollanda Milli Takımı teknik heyetiyle görüşeceklerini söyledi.

Ekim ayında Hollanda'nın Almanya ile oynadığı milli maçta arka adalesinden sakatlanan Brobbey, Sunderland'in dört karşılaşmasını kaçırmıştı.

"BİZİMLE KALIRSA GÜVENDE OLUR"

Basın mensuplarına konuşan Le Bris, Sunderland'in Brobbey'nin kadroya alınmamasını dayatamayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuları konuşabiliriz ve milli takım teknik direktörleriyle bu görüşmeleri yapacağımızı düşünüyorum. Ancak 'Bizimle kalırsa güvende olur' diyerek oyuncuyu burada tutmamız mümkün değil. Oyuncuların milli takım görevine gitmesi zorunlu."

Fransız teknik adam, kulüp ile milli takım arasındaki iletişimin önemine de dikkat çekti:

"Önemli olan oyuncuları akıllıca yönetmek. Örneğin bizimle sakatlık yaşayan bir oyuncunun Hollanda adına oynamak için de en iyi durumda olmadığını bilmek gerekiyor. Milli takımdan sakat dönmesi de ne onlar ne de bizim için iyi. Bu nedenle fikir alışverişinde bulunmak önemli."

Grubunda lider durumda bulunan Hollanda, gelecek ay Amsterdam'da Yunanistan, Berlin'de ise Almanya ile karşılaşacak.



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