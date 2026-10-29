Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

FIFA'ya Dünya Kupası'ndan rekor gelir! Katar'daki geliri beşe katladı

FIFA'nın, 2026 Dünya Kupası'ndaki bilet ve ağırlama paketi satışlarından yaklaşık 5 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor. Bu rakam, Katar 2022'de elde edilen gelirin beş katından fazla.

calendar 29 Ekim 2026 18:04
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
SPORX AI BAKIŞI
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FIFA'ya Dünya Kupası'ndan rekor gelir! Katar'daki geliri beşe katladı
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ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası, FIFA'nın gelirlerini rekor seviyeye taşıdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla FIFA Başkanı Gianni Infantino, daha önce yaptığı açıklamada bu yılki Dünya Kupası'nın 15 milyar dolar gelir sağladığını ve bu tutarın beklentilerin 2 milyar dolar üzerinde olduğunu duyurmuştu.

The Athletic'in haberine göre, toplam gelirin yaklaşık 5 milyar dolarlık bölümünü bilet ve ağırlama paketi satışları oluşturuyor. Böylece turnuva gelirlerinin üçte biri yalnızca bu kalemlerden sağlanmış oldu.

Ancak yaklaşık 5 milyar dolarlık tutar, devam eden denetim sürecinin bir parçası olduğu için kesin rakamın bir miktar artabileceği veya azalabileceği belirtiliyor.

KATAR'DAKİ GELİRİ BEŞE KATLADI

2026 Dünya Kupası'nda, Katar'da düzenlenen 2022 organizasyonuna göre 40 maç daha fazla oynandı. Katar'da 64 karşılaşma yapılırken, bu yılki turnuvada maç sayısı 104'e yükseldi.

2022 Dünya Kupası'nda bilet ve ağırlama paketi satışlarından elde edilen gelir ise 929 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti.

BİLET POLİTİKASI TEPKİ ÇEKTİ

FIFA, bu yaz düzenlenen turnuvada uyguladığı bilet politikası nedeniyle yoğun eleştirilerin hedefi oldu.

Dünya Kupası'nda ilk kez dinamik fiyatlandırma uygulayan FIFA, yeniden satılan biletlerden de yüzde 30 pay aldı.

FIFA'nın ABD'de geleneksel bir ikincil bilet piyasasına izin vermeyip yeniden satışları yalnızca kendi platformuyla sınırlandırmasının sonuçlarından biri, paranın karaborsacıların eline geçmesini önlemek oldu. FIFA'nın da vurguladığı üzere, bu şekilde söz konusu gelirin futbol dışında kalmasının önüne geçildi.

FİNAL BİLETİ 4 BİN 185 DOLARDAN BAŞLADI

The Athletic tarafından turnuva öncesinde açıklanan ilk bilet fiyatları, Dünya Kupası tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

19 Temmuz'da New Jersey'deki MetLife Stadı'nda oynanan final karşılaşmasının biletleri 4 bin 185 dolardan satışa sunuldu. Bu tutar, Katar 2022 finalinin en ucuz bilet fiyatının yedi katına karşılık geldi.

AVRUPA KOMİSYONU'NA ŞİKAYET

Avrupa Futbol Taraftarları Birliği (Football Supporters Europe) ve tüketici hakları kuruluşu Euroconsumers, "fahiş" olarak nitelendirdikleri fiyatlar nedeniyle Avrupa Komisyonu'na resmî şikayette bulundu.

FIFA ise bilet satışlarından elde edilen tüm gelirin nihayetinde yeniden futbola aktarılacağını belirterek fiyat politikasını savundu.

Kurum ayrıca, fiyatların Kuzey Amerika pazarının koşullarını yansıttığını ve bu pazarda spor karşılaşmalarını izlemek için yüzlerce dolar ödemenin alışılmadık bir durum olmadığını vurguladı.

Ancak yoğun tepkilerin ardından, Dünya Kupası'ndaki 104 maçın her biri için 60 dolar fiyatla sınırlı sayıda, biner adet bilet satışa sunuldu.

6,81 MİLYON TARAFTAR, YÜZDE 99,7 DOLULUK

FIFA, The Athletic'e verdiği yanıtta, turnuvayı "daha önce görülmemiş bir rakam olan 6,81 milyon taraftarın" tribünlerden takip ettiğini belirtti.

Açıklamada, tüm karşılaşmalarda yüzde 99,7 doluluk oranına ulaşıldığı da vurgulandı.

FIFA sözcüsü, elde edilen gelirin futbolun gelişimine aktarılacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Turnuvadan elde edilen gelirler, FIFA'ya üye federasyonların futbola yatırım yapabilmesi için daha önce görülmemiş kaynaklar sağlayacak. Bu kaynaklar, FIFA'ya üye 211 federasyonun tamamında erkek, kadın ve gençlik futbolunun yılın her günü geliştirilmesinin desteklenmesi gibi alanlarda kullanılacak."

2027-2030 DÖNEMİ İÇİN 6,35 MİLYAR DOLARLIK PLAN

FIFA sözcüsü, üye federasyonlara sağlanması planlanan finansmanla ilgili yeni girişimin ayrıntılarını da paylaştı:

"Bu ayın başında Zürih'te gerçekleştirilen FIFA Konseyi toplantısının ardından açıklandığı üzere, FIFA yönetimi konseye FIFA Fazla Gelir Dayanışma Programı adı verilen bir girişim önerisi sundu. Bu girişim, FIFA'nın rezervlerinin bir bölümünü kullanarak 2027-2030 dönemi için planlanan finansmanı iki katından fazla artırıp 6,35 milyar dolara çıkarmayı öngörüyor."

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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