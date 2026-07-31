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UEFA'dan FIFA'nın yatırımcı planına boykot kararı

FIFA'nın Dünya Kupası'nın ticari haklarını özel yatırımcılara açmayı öngören projesi futbol dünyasında büyük tartışma yarattı. UEFA, plan iptal edilmediği sürece üyesi olan milli takımların FIFA organizasyonlarına katılmayacağını açıkladı.

calendar 31 Temmuz 2026 14:30 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2026 15:38
Haber: AA
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UEFA'dan FIFA'nın yatırımcı planına boykot kararı
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FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası ve diğer organizasyonların ticari haklarını özel yatırımcılara açmayı öngören önerisi, uluslararası futbol kamuoyunu ikiye böldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiliz The Times gazetesi tarafından gündeme getirilen plan, UEFA başta olmak üzere konfederasyonların ve büyük liglerin sert tepkisiyle karşılaştı.

YÜZDE 20 HİSSE SATIŞI İDDİASI

The Times'ta Martyn Ziegler imzasıyla yayımlanan haberde FIFA'nın, Dünya Kupası ve diğer organizasyonların ticari haklarını yönetecek yeni bir şirket kurmayı planladığı öne sürüldü.

Haberde, kurulması planlanan şirketin yaklaşık yüzde 20'lik hissesinin özel yatırımcılara satılacağı iddia edildi.

Ziegler'in haberinde ayrıca Infantino'nun bu plandan kişisel olarak on milyonlarca sterlin kazanabileceği ileri sürüldü.

UEFA'DAN SERT TEPKİ

Haberin ardından açıklama yayımlayan UEFA, futbolun satılabilecek bir varlık olmadığını vurguladı.

Avrupa futbolunun çatı kuruluşu, "Hiçbirimiz futbolun sahibi değiliz." ifadelerini kullanarak FIFA yönetimine tepki gösterdi.

UEFA daha sonra eleştirilerinin dozunu artırarak şu açıklamayı yaptı:

"FIFA, futbolu kendisini ve çevresini zenginleştirecek bir araç olarak kullanmayı bırakmalı. Bu oyunu doğru şekilde büyütmek mümkün."

FIFA PROJEYİ RESMEN DUYURDU

FIFA ise FFE adı verilen projeyi resmi olarak açıklayarak kurulacak yeni yapının kontrolünün tamamen kendisinde kalacağını savundu.

Yeni şirketin ticari haklar ile turnuva operasyonlarını tek çatı altında toplaması planlanırken yatırımcıların yalnızca kontrol yetkisi bulunmayan azınlık hisselerine sahip olacağı belirtildi.

20 MİLYAR DOLARLIK DEĞERLEME

FIFA, projenin ekonomik altyapısına ilişkin açıklamasında ABD merkezli yatırım bankası J.P. Morgan ile iş birliği yaptığını bildirdi.

J.P. Morgan tarafından gerçekleştirilen standart değerleme analizine göre yeni yapının öz sermaye değerinin 20 milyar dolar olduğu duyuruldu.

FIFA, azınlık hisselerinin uzun vadeli yatırımcılara satılmasıyla 4,2 milyar dolara kadar başlangıç sermayesi toplamayı hedeflediğini açıkladı.

KONFEDERASYONLARDAN FARKLI TEPKİLER

UEFA'nın ardından CONCACAF ve Asya Futbol Konfederasyonu da projeye karşı açıklamalar yayımladı.

Afrika Futbol Konfederasyonu, öneriyi doğrudan reddetmek yerine üye federasyonlarını istişare sürecine katılmaya çağırdı.

Okyanusya Futbol Konfederasyonu ise konunun ağustos ayında gerçekleştirilecek yönetim kurulu toplantısında ele alınacağını belirterek tarafsız kalmayı tercih etti.

CONMEBOL'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yayımlamadı.

Basında yer alan haberlerde CONMEBOL Başkanı Alejandro Dominguez'in Infantino'nun girişimine destek veren isimlerden biri olduğu öne sürüldü.

DÜNYA LİGLERİ ORTAK TAVIR ALDI

İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga, Fransa Ligue 1, Trendyol Süper Lig, MLS ve Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'nin de aralarında bulunduğu ligleri temsil eden Dünya Ligler Birliği, projeye karşı ortak tavır aldı.

Avrupa'nın beş büyük liginin üye olduğu Avrupa Ligleri de FIFA'nın planını reddetti.

Kuruluş, futbolun geleceğini ilgilendiren bu ölçekteki bir kararın ligler, kulüpler, futbolcular ve taraftarlarla yeterli istişare yapılmadan alınamayacağını vurguladı.

UEFA'DAN BOYKOT KARARI

UEFA, projeye yönelik tepkisini boykot kararıyla bir adım ileri taşıdı.

Avrupa futbolunun çatı kuruluşu, plan tamamen iptal edilmediği sürece kendisine bağlı hiçbir milli takımın FIFA organizasyonlarına katılmayacağını açıkladı.

UEFA, kendisine üye 55 federasyonla birlikte hareket ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bazı şeyler satılamayacak kadar önemlidir. FIFA Dünya Kupası futbola aittir. Her zaman da öyle kalacaktır ve Avrupa'nın bir sesi olduğu sürece asla satılık olmayacaktır."

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DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
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UEFA'dan FIFA'nın yatırımcı planına boykot kararı
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Ferhat Gündoğdu'ndan Dünya Kupası hakemleri yorumu
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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