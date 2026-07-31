UEFA'dan FIFA'nın yatırımcı planına boykot kararı
FIFA'nın Dünya Kupası'nın ticari haklarını özel yatırımcılara açmayı öngören projesi futbol dünyasında büyük tartışma yarattı. UEFA, plan iptal edilmediği sürece üyesi olan milli takımların FIFA organizasyonlarına katılmayacağını açıkladı.
YÜZDE 20 HİSSE SATIŞI İDDİASI
The Times'ta Martyn Ziegler imzasıyla yayımlanan haberde FIFA'nın, Dünya Kupası ve diğer organizasyonların ticari haklarını yönetecek yeni bir şirket kurmayı planladığı öne sürüldü.
Haberde, kurulması planlanan şirketin yaklaşık yüzde 20'lik hissesinin özel yatırımcılara satılacağı iddia edildi.
Ziegler'in haberinde ayrıca Infantino'nun bu plandan kişisel olarak on milyonlarca sterlin kazanabileceği ileri sürüldü.
UEFA'DAN SERT TEPKİ
Haberin ardından açıklama yayımlayan UEFA, futbolun satılabilecek bir varlık olmadığını vurguladı.
Avrupa futbolunun çatı kuruluşu, "Hiçbirimiz futbolun sahibi değiliz." ifadelerini kullanarak FIFA yönetimine tepki gösterdi.
UEFA daha sonra eleştirilerinin dozunu artırarak şu açıklamayı yaptı:
"FIFA, futbolu kendisini ve çevresini zenginleştirecek bir araç olarak kullanmayı bırakmalı. Bu oyunu doğru şekilde büyütmek mümkün."
FIFA PROJEYİ RESMEN DUYURDU
FIFA ise FFE adı verilen projeyi resmi olarak açıklayarak kurulacak yeni yapının kontrolünün tamamen kendisinde kalacağını savundu.
Yeni şirketin ticari haklar ile turnuva operasyonlarını tek çatı altında toplaması planlanırken yatırımcıların yalnızca kontrol yetkisi bulunmayan azınlık hisselerine sahip olacağı belirtildi.
20 MİLYAR DOLARLIK DEĞERLEME
FIFA, projenin ekonomik altyapısına ilişkin açıklamasında ABD merkezli yatırım bankası J.P. Morgan ile iş birliği yaptığını bildirdi.
J.P. Morgan tarafından gerçekleştirilen standart değerleme analizine göre yeni yapının öz sermaye değerinin 20 milyar dolar olduğu duyuruldu.
FIFA, azınlık hisselerinin uzun vadeli yatırımcılara satılmasıyla 4,2 milyar dolara kadar başlangıç sermayesi toplamayı hedeflediğini açıkladı.
KONFEDERASYONLARDAN FARKLI TEPKİLER
UEFA'nın ardından CONCACAF ve Asya Futbol Konfederasyonu da projeye karşı açıklamalar yayımladı.
Afrika Futbol Konfederasyonu, öneriyi doğrudan reddetmek yerine üye federasyonlarını istişare sürecine katılmaya çağırdı.
Okyanusya Futbol Konfederasyonu ise konunun ağustos ayında gerçekleştirilecek yönetim kurulu toplantısında ele alınacağını belirterek tarafsız kalmayı tercih etti.
CONMEBOL'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yayımlamadı.
Basında yer alan haberlerde CONMEBOL Başkanı Alejandro Dominguez'in Infantino'nun girişimine destek veren isimlerden biri olduğu öne sürüldü.
DÜNYA LİGLERİ ORTAK TAVIR ALDI
İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga, Fransa Ligue 1, Trendyol Süper Lig, MLS ve Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'nin de aralarında bulunduğu ligleri temsil eden Dünya Ligler Birliği, projeye karşı ortak tavır aldı.
Avrupa'nın beş büyük liginin üye olduğu Avrupa Ligleri de FIFA'nın planını reddetti.
Kuruluş, futbolun geleceğini ilgilendiren bu ölçekteki bir kararın ligler, kulüpler, futbolcular ve taraftarlarla yeterli istişare yapılmadan alınamayacağını vurguladı.
UEFA'DAN BOYKOT KARARI
UEFA, projeye yönelik tepkisini boykot kararıyla bir adım ileri taşıdı.
Avrupa futbolunun çatı kuruluşu, plan tamamen iptal edilmediği sürece kendisine bağlı hiçbir milli takımın FIFA organizasyonlarına katılmayacağını açıkladı.
UEFA, kendisine üye 55 federasyonla birlikte hareket ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Bazı şeyler satılamayacak kadar önemlidir. FIFA Dünya Kupası futbola aittir. Her zaman da öyle kalacaktır ve Avrupa'nın bir sesi olduğu sürece asla satılık olmayacaktır."
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|Fas
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|İskoçya
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|6
|7
|2
|Japonya
|3
|1
|2
|0
|7
|3
|4
|5
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|İsveç
|3
|1
|1
|1
|7
|7
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|4
|4
|Tunus
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|0
|0
|3
|2
|12
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|0
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|Takımlar
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|G
|B
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|Y
|Av.
|P
|1
|Belçika
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|1
|2
|0
|6
|2
|4
|5
|2
|Mısır
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|1
|2
|0
|5
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|5
|3
|İran
|3
|0
|3
|0
|3
|3
|0
|3
|4
|Yeni Zelanda
|3
|0
|1
|2
|4
|10
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|Takımlar
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|G
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|A
|Y
|Av.
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|1
|İspanya
|3
|2
|1
|0
|5
|0
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|7
|2
|Cape Verde
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|0
|3
|0
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|2
|0
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|3
|Uruguay
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|0
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|1
|3
|4
|-1
|2
|4
|Suudi Arabistan
|3
|0
|2
|1
|1
|5
|-4
|2
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|3
|3
|0
|0
|10
|2
|8
|9
|2
|Norveç
|3
|2
|0
|1
|8
|7
|1
|6
|3
|Senegal
|3
|1
|0
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|8
|6
|2
|3
|4
|Irak
|3
|0
|0
|3
|1
|12
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|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Arjantin
|3
|3
|0
|0
|8
|1
|7
|9
|2
|Avusturya
|3
|1
|1
|1
|6
|6
|0
|4
|3
|Cezayir
|3
|1
|1
|1
|5
|7
|-2
|4
|4
|Ürdün
|3
|0
|0
|3
|3
|8
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|0
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|Takımlar
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|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|3
|2
|1
|0
|4
|1
|3
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|2
|Portekiz
|3
|1
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|0
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|1
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|5
|3
|Kongo D. Cumhuriyeti
|3
|1
|1
|1
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|3
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|4
|4
|Özbekistan
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|0
|0
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|2
|11
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|Takımlar
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|G
|B
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|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|2
|Hırvatistan
|3
|2
|0
|1
|5
|5
|0
|6
|3
|Gana
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|Panama
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