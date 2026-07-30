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FIFA'dan Dünya Kupası planı için savunma

FIFA, Dünya Kupası'nın ticari haklarını yatırımcıların azınlık hissedarı olacağı yeni bir yapı altında toplamayı öngören planına ilişkin açıklama yaptı. Kurum, 20 milyar dolar değer biçilen projede yönetim kontrolünün tamamen FIFA'da kalacağını bildirdi.

calendar 30 Temmuz 2026 18:22 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2026 18:28
Haber: AA
SPORX AI BAKIŞI
FIFA'dan Dünya Kupası planı için savunma
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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Dünya Kupası'nın ticari haklarını yatırımcıların da yer alacağı yeni bir yapıyla paylaşmayı öngören planını savundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla FIFA, "FIFA Forward Enterprise" adı verilen projenin önümüzdeki dönemde 211 üye federasyon ve FIFA Konseyi ile istişare edileceğini açıkladı.

"ÇOĞUNLUĞUN DESTEĞİ GEREKİYOR"

FIFA'dan yapılan açıklamada, projenin bütün üye federasyonların yararına olacağı savunuldu.

Planın doğrudan yürürlüğe girmeyeceğini belirten FIFA, şu ifadeleri kullandı:

"Demokratik ilkeler gereği plan, ancak üye federasyonların çoğunluğunun destek vermesi ve FIFA Konseyi'nin gerekli düzenleyici değişiklikleri onaylaması hâlinde hayata geçirilecek."

KONTROL FIFA'DA KALACAK

FIFA Forward Enterprise'ın kurumun ticari hakları ile turnuva operasyonlarını tek çatı altında toplayacağı belirtildi.

Yeni yapının tamamen FIFA'ya ait ve FIFA tarafından kontrol edilen bir iştirak olarak faaliyet göstereceği bildirildi.

20 MİLYAR DOLAR DEĞER BİÇİLDİ

FIFA, projenin hazırlanması sürecinde ABD merkezli yatırım bankası J.P. Morgan ile iş birliği yaptığını açıkladı.

J.P. Morgan'ın standart değerleme analizine göre şirketin öz sermaye değerinin 20 milyar dolar olarak hesaplandığı duyuruldu.

4,2 MİLYAR DOLARLIK SERMAYE HEDEFİ

FIFA, yeni şirkette kontrol yetkisi sağlamayan azınlık hisselerinin uzun vadeli yatırımcılara satılmasını planlıyor.

Açıklamada, "20 milyar dolarlık ilk değerleme üzerinden hareket eden FFE, azınlık hisselerini uzun vadeli yatırımcılara satarak 4,2 milyar dolara kadar başlangıç sermayesi toplamayı hedefliyor." denildi.

FIFA, yatırımcıların yalnızca azınlık hissedarı olacağını ve şirketin yönetiminde kontrol yetkisine sahip olmayacağını vurguladı.

FEDERASYONLARA 19 EYLÜL'E KADAR SÜRE İDDİASI

The Times'ta yer alan habere göre FIFA Başkanı Gianni Infantino, planın kabul edilmesi için 211 üye federasyona 19 Eylül'e kadar süre tanıdı.

Teklifi kabul eden federasyonlara 40 milyon dolara kadar, reddedenlere ise 10 milyon dolar destek sağlanacağı öne sürüldü.

FIFA'nın açıklamasında söz konusu ödeme rakamları ve son tarihe ilişkin ayrıntı verilmedi.

PLANA TEPKİLER SÜRÜYOR

UEFA ve CONCACAF'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga ve İtalya Serie A da Infantino'nun planına karşı çıktı.

Futbol kuruluşları, Dünya Kupası'nın değerinin ligler, kulüpler, oyuncular ve taraftarlar tarafından oluşturulduğunu belirterek karar sürecine bütün paydaşların katılması gerektiğini savundu.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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