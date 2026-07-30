FIFA'dan Dünya Kupası planı için savunma
FIFA, Dünya Kupası'nın ticari haklarını yatırımcıların azınlık hissedarı olacağı yeni bir yapı altında toplamayı öngören planına ilişkin açıklama yaptı. Kurum, 20 milyar dolar değer biçilen projede yönetim kontrolünün tamamen FIFA'da kalacağını bildirdi.
"ÇOĞUNLUĞUN DESTEĞİ GEREKİYOR"
FIFA'dan yapılan açıklamada, projenin bütün üye federasyonların yararına olacağı savunuldu.
Planın doğrudan yürürlüğe girmeyeceğini belirten FIFA, şu ifadeleri kullandı:
"Demokratik ilkeler gereği plan, ancak üye federasyonların çoğunluğunun destek vermesi ve FIFA Konseyi'nin gerekli düzenleyici değişiklikleri onaylaması hâlinde hayata geçirilecek."
KONTROL FIFA'DA KALACAK
FIFA Forward Enterprise'ın kurumun ticari hakları ile turnuva operasyonlarını tek çatı altında toplayacağı belirtildi.
Yeni yapının tamamen FIFA'ya ait ve FIFA tarafından kontrol edilen bir iştirak olarak faaliyet göstereceği bildirildi.
20 MİLYAR DOLAR DEĞER BİÇİLDİ
FIFA, projenin hazırlanması sürecinde ABD merkezli yatırım bankası J.P. Morgan ile iş birliği yaptığını açıkladı.
J.P. Morgan'ın standart değerleme analizine göre şirketin öz sermaye değerinin 20 milyar dolar olarak hesaplandığı duyuruldu.
4,2 MİLYAR DOLARLIK SERMAYE HEDEFİ
FIFA, yeni şirkette kontrol yetkisi sağlamayan azınlık hisselerinin uzun vadeli yatırımcılara satılmasını planlıyor.
Açıklamada, "20 milyar dolarlık ilk değerleme üzerinden hareket eden FFE, azınlık hisselerini uzun vadeli yatırımcılara satarak 4,2 milyar dolara kadar başlangıç sermayesi toplamayı hedefliyor." denildi.
FIFA, yatırımcıların yalnızca azınlık hissedarı olacağını ve şirketin yönetiminde kontrol yetkisine sahip olmayacağını vurguladı.
FEDERASYONLARA 19 EYLÜL'E KADAR SÜRE İDDİASI
The Times'ta yer alan habere göre FIFA Başkanı Gianni Infantino, planın kabul edilmesi için 211 üye federasyona 19 Eylül'e kadar süre tanıdı.
Teklifi kabul eden federasyonlara 40 milyon dolara kadar, reddedenlere ise 10 milyon dolar destek sağlanacağı öne sürüldü.
FIFA'nın açıklamasında söz konusu ödeme rakamları ve son tarihe ilişkin ayrıntı verilmedi.
PLANA TEPKİLER SÜRÜYOR
UEFA ve CONCACAF'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga ve İtalya Serie A da Infantino'nun planına karşı çıktı.
Futbol kuruluşları, Dünya Kupası'nın değerinin ligler, kulüpler, oyuncular ve taraftarlar tarafından oluşturulduğunu belirterek karar sürecine bütün paydaşların katılması gerektiğini savundu.
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|Takımlar
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|Av.
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|1
|ABD
|3
|2
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|8
|4
|4
|6
|2
|Avustralya
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
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|Paraguay
|3
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|1
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|2
|4
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|4
|Türkiye
|3
|1
|0
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|3
|5
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|Y
|Av.
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|1
|Meksika
|3
|3
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|0
|6
|0
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|9
|2
|Güney Afrika
|3
|1
|1
|1
|2
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|4
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|Güney Kore
|3
|1
|0
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|2
|3
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|3
|4
|Çekya
|3
|0
|1
|2
|2
|6
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|İsviçre
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|2
|1
|0
|7
|3
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|7
|2
|Kanada
|3
|1
|1
|1
|8
|3
|5
|4
|3
|Bosna Hersek
|3
|1
|1
|1
|5
|6
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|4
|4
|Katar
|3
|0
|1
|2
|2
|10
|-8
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Brezilya
|3
|2
|1
|0
|7
|1
|6
|7
|2
|Fas
|3
|2
|1
|0
|6
|3
|3
|7
|3
|İskoçya
|3
|1
|0
|2
|1
|4
|-3
|3
|4
|Haiti
|3
|0
|0
|3
|2
|8
|-6
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|3
|2
|0
|1
|10
|4
|6
|6
|2
|Fildişi Sahili
|3
|2
|0
|1
|4
|2
|2
|6
|3
|Ekvador
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Curacao
|3
|0
|1
|2
|1
|9
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|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hollanda
|3
|2
|1
|0
|10
|4
|6
|7
|2
|Japonya
|3
|1
|2
|0
|7
|3
|4
|5
|3
|İsveç
|3
|1
|1
|1
|7
|7
|0
|4
|4
|Tunus
|3
|0
|0
|3
|2
|12
|-10
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Belçika
|3
|1
|2
|0
|6
|2
|4
|5
|2
|Mısır
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|3
|İran
|3
|0
|3
|0
|3
|3
|0
|3
|4
|Yeni Zelanda
|3
|0
|1
|2
|4
|10
|-6
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İspanya
|3
|2
|1
|0
|5
|0
|5
|7
|2
|Cape Verde
|3
|0
|3
|0
|2
|2
|0
|3
|3
|Uruguay
|3
|0
|2
|1
|3
|4
|-1
|2
|4
|Suudi Arabistan
|3
|0
|2
|1
|1
|5
|-4
|2
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|3
|3
|0
|0
|10
|2
|8
|9
|2
|Norveç
|3
|2
|0
|1
|8
|7
|1
|6
|3
|Senegal
|3
|1
|0
|2
|8
|6
|2
|3
|4
|Irak
|3
|0
|0
|3
|1
|12
|-11
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Arjantin
|3
|3
|0
|0
|8
|1
|7
|9
|2
|Avusturya
|3
|1
|1
|1
|6
|6
|0
|4
|3
|Cezayir
|3
|1
|1
|1
|5
|7
|-2
|4
|4
|Ürdün
|3
|0
|0
|3
|3
|8
|-5
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|3
|2
|1
|0
|4
|1
|3
|7
|2
|Portekiz
|3
|1
|2
|0
|6
|1
|5
|5
|3
|Kongo D. Cumhuriyeti
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|4
|Özbekistan
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|2
|Hırvatistan
|3
|2
|0
|1
|5
|5
|0
|6
|3
|Gana
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Panama
|3
|0
|0
|3
|0
|4
|-4
|0