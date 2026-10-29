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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Guangzhou Açık'a 2. turda veda etti

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Guangzhou Açık'ın 2. turunda ilk seti kazanmasına rağmen İsviçreli Jil Teichmann'a 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Ekim 2026 13:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Guangzhou Açık'a 2. turda veda etti
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Guangzhou Açık Kadınlar Turnuvası'nın 2. turunda İsviçreli Jil Teichmann'a 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Dünya sıralamasının 64. basamağındaki Zeynep, Çin'in Guangzhou kentinde düzenlenen turnuvada ikinci turda dünya sılamasının 168. basamağındaki İsviçreli Jil Teichmann ile karşılaştı.

Mücadelede ilk seti 6-4 alan milli tenisçi, ikinci seti 6-3, üçüncü seti ise 6-1 kaybederken, korttan 2-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Zeynep Sönmez, Guangzhou Açık'a ikinci turda veda etti.

Zeynep, turnuvanın ilk tur maçında klasmanın 88 numarası Sorribes Tormo'yu 2-1 (6-1, 4-6, 6-2) yenmişti.



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