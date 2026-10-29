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Beşiktaş'ta Italiano'nun büyük hayali!

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, siyah-beyazlıların köklü tarihi ve taraftar kültürünü Avrupa'da örnek gösterilen bir futbol ekolüne dönüştürmeyi hedefliyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Ekim 2026 08:34
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Italiano'nun büyük hayali!
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Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun hedefleri büyük. Oynattığı futbolla taraftarların beğenisini kazanan İtalyan teknik adam, siyah-beyazlıları Avrupa futbolunda söz sahibi bir takım haline getirmek istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Italiano'yu bu hedefe yönelten unsurların başında Beşiktaş'ın köklü tarihi, tutkulu taraftar kitlesi, futbol geleneği ve altyapı birikimi geliyor. İtalyan çalıştırıcı, Barcelona ve Ajax gibi oyun anlayışlarıyla özdeşleşen kulüplerdeki sürekliliğin Beşiktaş'ta da sağlanabileceğine inanıyor.

HEDEF ALTYAPIDAN BAŞLIYOR

Vincenzo Italiano, Beşiktaş'ın değerlerini sahadaki oyun anlayışıyla birleştirerek siyah-beyazlıları Avrupa'da kimliğiyle öne çıkan kulüpler arasına taşımayı amaçlıyor.

Avrupa'da tanınan, oyun tarzını rakiplerine kabul ettiren ve kendi futbol anlayışıyla fark yaratan bir takım oluşturmak isteyen Italiano'nun önceliklerinden biri de hücum futbolunun altyapıda benimsenmesi.

İtalyan teknik adamın, altyapı antrenörlerinin de aynı futbol ekolüne göre takımlarını hazırlaması için bir proje üzerinde çalıştığı ve bu projeyi yakın zamanda hayata geçirmeyi planladığı öğrenildi.

BİR TEKNİK DİREKTÖRDEN FAZLASI

Beşiktaş'ın tarihine ve değerlerine yakın ilgi gösteren Italiano, Türkçe öğrenmeye de başladı. Oyuncularıyla yakın ilişkiler kuran başarılı teknik adam, gerektiğinde arkadaşça yaklaşımıyla, gerektiğinde ise koruyucu tavrıyla takım içindeki bağları güçlendirmeyi amaçlıyor.

Italiano'nun hedefi, yalnızca sahada başarılı sonuçlar alan bir takım oluşturmak değil, Beşiktaş'ın kimliğini altyapıdan A takıma kadar benimseyen ve Avrupa'da kendi futbol ekolüyle öne çıkan bir yapı kurmak.







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