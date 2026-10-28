Vincent Kompany hastaneden taburcu edildi!

Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany'den sevindirici haber geldi.
Antrenman sahasında yaşadığı baygınlığın ardından hastaneye kaldırılan 40 yaşındaki teknik adam, beş gün sonra taburcu edilerek evine döndü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Alman basınından BILD'in haberine göre Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, çarşamba akşamı Magdeburg ile oynanacak kupa maçı öncesinde Kompany'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
KOMPANY'NİN RAHATSIZLIĞI BELLİ OLDU
Max Eberl, ARD'ye yaptığı açıklamada Kompany'nin yaşadığı rahatsızlığın nedeninin belirlendiğini ifade etti.
Eberl, "Sorunun ne olduğunu tespit ettik. Geçtiğimiz cuma günü yaşanan olaya neden olan durum, meninks irritasyonu." dedi.
Belçikalı teknik adam, geçtiğimiz cuma günü Bayern Münih'in antrenman tesislerinde bayılmış ve ardından hastaneye kaldırılmıştı. Kompany'nin daha önce de viral bir enfeksiyonla mücadele ettiği belirtilmişti.
HENÜZ ANTRENMANLARA DÖNMESİ BEKLENMİYOR
Hastaneden taburcu edilmesine rağmen Kompany'nin hemen antrenman sahasına dönmesi beklenmiyor. Tecrübeli çalıştırıcının evinde dinlenmeye devam edeceği ve takıma ne zaman döneceğinin henüz netleşmediği aktarıldı.
Max Eberl, Kompany'nin dönüşü konusunda iyimser olduğunu belirterek, "Çok yakında saha kenarında yüzde 100 hazır şekilde olacağından eminim." ifadelerini kullandı.
"BASKIYLA ALAKASI YOK"
Eberl, Kompany'nin yaşadığı sağlık sorununun Bundesliga'daki yoğun baskıyla ilişkilendirilmemesi gerektiğini de vurguladı.
Bayern Münih yöneticisi, "Bu bir hastalık ve bunu kesinlikle ayrı değerlendirmek gerekiyor. Bundesliga'da yaşadığımız baskıyla hiçbir ilgisi yok." diye konuştu.
Antrenman sahasında yaşadığı baygınlığın ardından hastaneye kaldırılan 40 yaşındaki teknik adam, beş gün sonra taburcu edilerek evine döndü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Alman basınından BILD'in haberine göre Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, çarşamba akşamı Magdeburg ile oynanacak kupa maçı öncesinde Kompany'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
KOMPANY'NİN RAHATSIZLIĞI BELLİ OLDU
Max Eberl, ARD'ye yaptığı açıklamada Kompany'nin yaşadığı rahatsızlığın nedeninin belirlendiğini ifade etti.
Eberl, "Sorunun ne olduğunu tespit ettik. Geçtiğimiz cuma günü yaşanan olaya neden olan durum, meninks irritasyonu." dedi.
Belçikalı teknik adam, geçtiğimiz cuma günü Bayern Münih'in antrenman tesislerinde bayılmış ve ardından hastaneye kaldırılmıştı. Kompany'nin daha önce de viral bir enfeksiyonla mücadele ettiği belirtilmişti.
HENÜZ ANTRENMANLARA DÖNMESİ BEKLENMİYOR
Hastaneden taburcu edilmesine rağmen Kompany'nin hemen antrenman sahasına dönmesi beklenmiyor. Tecrübeli çalıştırıcının evinde dinlenmeye devam edeceği ve takıma ne zaman döneceğinin henüz netleşmediği aktarıldı.
Max Eberl, Kompany'nin dönüşü konusunda iyimser olduğunu belirterek, "Çok yakında saha kenarında yüzde 100 hazır şekilde olacağından eminim." ifadelerini kullandı.
"BASKIYLA ALAKASI YOK"
Eberl, Kompany'nin yaşadığı sağlık sorununun Bundesliga'daki yoğun baskıyla ilişkilendirilmemesi gerektiğini de vurguladı.
Bayern Münih yöneticisi, "Bu bir hastalık ve bunu kesinlikle ayrı değerlendirmek gerekiyor. Bundesliga'da yaşadığımız baskıyla hiçbir ilgisi yok." diye konuştu.