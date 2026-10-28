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İskoç ekibi aynı gün iki kupa maçına çıkacak

İskoçya bölgesel ligi ekiplerinden Johnstone Burgh, 21 Kasım'da iki farklı kupada 30 dakika arayla oynayacağı maçlara ayrı kadrolarla çıkacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 28 Ekim 2026 16:09 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2026 16:29
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
İskoç ekibi aynı gün iki kupa maçına çıkacak
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İskoçya 5. Lig ekibi Johnstone Burgh iki farklı kupa maçını aynı gün ve saatlerde iki farklı kadroyla oynayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İskoçya bölgesel ligi ekibinden yapılan açıklamada, kulübün 21 Kasım Cumartesi günü TSİ 17.30'da (yerel 14.30) İskoçya Communities Kupası'nda Tayport maçına çıkacağı, TSİ 18.00'de (yerel 15.00) ise Lowland Lig Kupası'nda Dunipace ile karşılaşacağı belirtildi.

Johnstone Burgh, yetkililerle görüşmeler yaptıklarını ve farklı bir tarihi teklif ettiklerini belirterek "Ayrıca maç programındaki değişikliğin yaratabileceği olumsuzlukları telafi etmeye yardımcı olmak adına, bilet gelirlerinden alacağımız paydan feragat etmeyi de önerdik." ifadelerini kullandı.

Tekliflerine rağmen olumlu yönde herhangi bir değişikliğin olmadığı ve bu nedenle 21 Kasım'da oynanacak iki karşılaşmaya da ayrı kadrolarla çıkılacağı kaydedildi.



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