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Roma, Cagliari'yi son dakikalarda devirdi!

İtalya Serie A'nın 9. hafta maçında Roma, sahasında Cagliari'yi 4-2 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Ekim 2026 01:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Roma, Cagliari'yi son dakikalarda devirdi!
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İtalya Serie A'nın 9. haftasında Roma ile Cagliari karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Altı gole sahne olan mücadeleyi Roma, 4-2 kazandı.

Cagliari, 10. dakikada Mbala Nzola'nın penaltı golüyle öne geçti. Roma, 15. dakikada Emanuele Lulli ile eşitliği yakaladı. 21. dakikada Niccolò Pisilli'nin golüyle üstünlüğü ele geçiren ev sahibi ekip, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

ROMA'DAN SON DAKİKA GOLLERİ

Cagliari, 81. dakikada Daniel Maldini ile skoru 2-2'ye getirdi. Roma, 85. dakikada Rodrigo Mora ve 87. dakikada Donyell Malen'in golleriyle karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Roma puanını 21'e yükseltti. Cagliari ise 13 puanda kaldı.



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