Roma, Cagliari'yi son dakikalarda devirdi!

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Roma ile Cagliari karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Altı gole sahne olan mücadeleyi Roma, 4-2 kazandı.
Cagliari, 10. dakikada Mbala Nzola'nın penaltı golüyle öne geçti. Roma, 15. dakikada Emanuele Lulli ile eşitliği yakaladı. 21. dakikada Niccolò Pisilli'nin golüyle üstünlüğü ele geçiren ev sahibi ekip, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
ROMA'DAN SON DAKİKA GOLLERİ
Cagliari, 81. dakikada Daniel Maldini ile skoru 2-2'ye getirdi. Roma, 85. dakikada Rodrigo Mora ve 87. dakikada Donyell Malen'in golleriyle karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Roma puanını 21'e yükseltti. Cagliari ise 13 puanda kaldı.
Cagliari, 10. dakikada Mbala Nzola'nın penaltı golüyle öne geçti. Roma, 15. dakikada Emanuele Lulli ile eşitliği yakaladı. 21. dakikada Niccolò Pisilli'nin golüyle üstünlüğü ele geçiren ev sahibi ekip, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
ROMA'DAN SON DAKİKA GOLLERİ
Cagliari, 81. dakikada Daniel Maldini ile skoru 2-2'ye getirdi. Roma, 85. dakikada Rodrigo Mora ve 87. dakikada Donyell Malen'in golleriyle karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Roma puanını 21'e yükseltti. Cagliari ise 13 puanda kaldı.