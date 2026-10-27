Fenerbahçe, Alanya Belediyespor'a set vermeden kazandı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği ON Hotels Alanya Belediyespor'u 3-0 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Salon: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Erol Akbulut, İbrahim Acar
Fenerbahçe Medicana: Anderson, Bedirhan Bülbül, Kaan Gürbüz, Burutay Subaşı, Mert Matic, Cachopa (Beytullah Hatipoğlu, Mirza Lagumdzija, Adis Lagumdzija, Mert Cuci, Caner Dengin)
ON Hotels Alanya Belediyespor: Shchytkov, Hetman, Yusuf Bakır, Suarez, Ahmetcan Büyükgöz, Emir Kaan Öztürk (Zeka Çağatay Kır, Onur Günaydı, Ulaş Onur Topbaşlı, Mustafa Selçuk Uyar, Abdulsamet Sineren)
Setler: 25-23, 25-20, 25-18
Süre: 88 dakika (30, 30, 28)
Hakemler: Erol Akbulut, İbrahim Acar
Fenerbahçe Medicana: Anderson, Bedirhan Bülbül, Kaan Gürbüz, Burutay Subaşı, Mert Matic, Cachopa (Beytullah Hatipoğlu, Mirza Lagumdzija, Adis Lagumdzija, Mert Cuci, Caner Dengin)
ON Hotels Alanya Belediyespor: Shchytkov, Hetman, Yusuf Bakır, Suarez, Ahmetcan Büyükgöz, Emir Kaan Öztürk (Zeka Çağatay Kır, Onur Günaydı, Ulaş Onur Topbaşlı, Mustafa Selçuk Uyar, Abdulsamet Sineren)
Setler: 25-23, 25-20, 25-18
Süre: 88 dakika (30, 30, 28)