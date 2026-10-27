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Fenerbahçe, Alanya Belediyespor'a set vermeden kazandı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği ON Hotels Alanya Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

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calendar 27 Ekim 2026 23:21 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2026 23:23
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe, Alanya Belediyespor'a set vermeden kazandı
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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği ON Hotels Alanya Belediyespor'u 3-0 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Salon: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erol Akbulut, İbrahim Acar

Fenerbahçe Medicana: Anderson, Bedirhan Bülbül, Kaan Gürbüz, Burutay Subaşı, Mert Matic, Cachopa (Beytullah Hatipoğlu, Mirza Lagumdzija, Adis Lagumdzija, Mert Cuci, Caner Dengin)

ON Hotels Alanya Belediyespor: Shchytkov, Hetman, Yusuf Bakır, Suarez, Ahmetcan Büyükgöz, Emir Kaan Öztürk (Zeka Çağatay Kır, Onur Günaydı, Ulaş Onur Topbaşlı, Mustafa Selçuk Uyar, Abdulsamet Sineren)

Setler: 25-23, 25-20, 25-18

Süre: 88 dakika (30, 30, 28)



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