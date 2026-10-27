Gaziantep FK, kupada 4 golle turladı!

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Gaziantep FK, deplasmanda karşılaştığı Etimesgut'u 4-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Gaziantep temsilcisine galibiyeti getiren golleri Enver Kulasin, Efe Sarıkaya, Karamba Gassama ve Halil Dervişoğlu kaydetti.
GAZİANTEP FK İLK YARIDA İKİ GOL BULDU!
Karşılaşmaya hızlı başlayan Gaziantep FK, 7. dakikada Enver Kulasin'in attığı golle 1-0 öne geçti.
Konuk ekip, 41. dakikada Mirza Cihan'ın asistinde Efe Sarıkaya'nın kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.
Mücadelenin ilk yarısı Gaziantep FK'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
GASSAMA FARKI ÜÇE ÇIKARDI!
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Gaziantep FK, 74. dakikada Halil Dervişoğlu'nun asistinde Karamba Gassama'nın attığı golle skoru 3-0'a taşıdı.
SON SÖZÜ HALİL DERVİŞOĞLU SÖYLEDİ!
Karşılaşmanın 90. dakikasında Sorescu'nun asistini gole çeviren Halil Dervişoğlu, farkı dörde çıkardı.
Kalan bölümde başka gol olmayınca Gaziantep FK, Etimesgut deplasmanından 4-0'lık galibiyetle ayrılarak Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tura yükseldi.
Ev sahibi Etimesgut ise organizasyona 3. turda veda etti.
GAZİANTEP FK İLK YARIDA İKİ GOL BULDU!
Karşılaşmaya hızlı başlayan Gaziantep FK, 7. dakikada Enver Kulasin'in attığı golle 1-0 öne geçti.
Konuk ekip, 41. dakikada Mirza Cihan'ın asistinde Efe Sarıkaya'nın kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.
Mücadelenin ilk yarısı Gaziantep FK'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
GASSAMA FARKI ÜÇE ÇIKARDI!
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Gaziantep FK, 74. dakikada Halil Dervişoğlu'nun asistinde Karamba Gassama'nın attığı golle skoru 3-0'a taşıdı.
SON SÖZÜ HALİL DERVİŞOĞLU SÖYLEDİ!
Karşılaşmanın 90. dakikasında Sorescu'nun asistini gole çeviren Halil Dervişoğlu, farkı dörde çıkardı.
Kalan bölümde başka gol olmayınca Gaziantep FK, Etimesgut deplasmanından 4-0'lık galibiyetle ayrılarak Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tura yükseldi.
Ev sahibi Etimesgut ise organizasyona 3. turda veda etti.