Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken takımların yeni şampiyonluk oranları açıklandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Güncellenen oranlara göre Galatasaray, 1.86 ile listenin ilk sırasında yer aldı. Sarı-kırmızılıları 4.30'luk oranlarıyla Fenerbahçe ve Trabzonspor takip etti.
Beşiktaş ise 5.20'lik oranıyla dört büyük takım arasında en yüksek şampiyonluk oranına sahip ekip oldu.
İŞTE GÜNCEL ŞAMPİYONLUK ORANLARI
🏆 Galatasaray: 1.86
🏆 Fenerbahçe: 4.30
🏆 Trabzonspor: 4.30
🏆 Beşiktaş: 5.20
🏆 Amed SK: 50.00
Açıklanan yeni oranlarda Galatasaray'ın rakiplerine göre belirgin bir avantajla öne çıkması dikkat çekti. Fenerbahçe ve Trabzonspor'a eşit oran verilirken Beşiktaş dördüncü sırada yer aldı.
Beşiktaş ise 5.20'lik oranıyla dört büyük takım arasında en yüksek şampiyonluk oranına sahip ekip oldu.
İŞTE GÜNCEL ŞAMPİYONLUK ORANLARI
🏆 Galatasaray: 1.86
🏆 Fenerbahçe: 4.30
🏆 Trabzonspor: 4.30
🏆 Beşiktaş: 5.20
🏆 Amed SK: 50.00
Açıklanan yeni oranlarda Galatasaray'ın rakiplerine göre belirgin bir avantajla öne çıkması dikkat çekti. Fenerbahçe ve Trabzonspor'a eşit oran verilirken Beşiktaş dördüncü sırada yer aldı.