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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları yeniden güncellendi. İşte yeni oranlar...

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 27 Ekim 2026 11:52
Haber: Sporx.com
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken takımların yeni şampiyonluk oranları açıklandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Güncellenen oranlara göre Galatasaray, 1.86 ile listenin ilk sırasında yer aldı. Sarı-kırmızılıları 4.30'luk oranlarıyla Fenerbahçe ve Trabzonspor takip etti.

Beşiktaş ise 5.20'lik oranıyla dört büyük takım arasında en yüksek şampiyonluk oranına sahip ekip oldu.

İŞTE GÜNCEL ŞAMPİYONLUK ORANLARI

🏆 Galatasaray: 1.86

🏆 Fenerbahçe: 4.30

🏆 Trabzonspor: 4.30

🏆 Beşiktaş: 5.20

🏆 Amed SK: 50.00 

Açıklanan yeni oranlarda Galatasaray'ın rakiplerine göre belirgin bir avantajla öne çıkması dikkat çekti. Fenerbahçe ve Trabzonspor'a eşit oran verilirken Beşiktaş dördüncü sırada yer aldı.



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