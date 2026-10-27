Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci seriyi sürdürdü!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli ekipte İrfan Can Kahveci, son haftalardaki golcü performansını derbide de sürdürürken, genç savunma oyuncusu Kojo Oppong kariyerinde ilk kez Galatasaray'a karşı forma giydi.
İRFAN CAN KAHVECİ GOLLERİNE DEVAM ETTİ
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, son haftalardaki etkili performansını Galatasaray derbisine de taşıdı.
Derbi öncesinde Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmada 2 kez fileleri havalandıran tecrübeli futbolcu, Galatasaray karşısında da gol sevinci yaşadı.
İrfan Can Kahveci'nin golü, sarı-lacivertli takımın derbiden puan çıkarması için yeterli olmadı.
KOJO OPPONG İLK DERBİSİNE ÇIKTI
Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki savunma oyuncusu Kojo Oppong, kariyerinde ilk kez Galatasaray derbisinde forma giydi.
Karşılaşmanın 56. dakikasında Levent Mercan'ın yerine oyuna dahil olan genç stoper, sarı-lacivertli formayla ilk kez ezeli rakibe karşı mücadele etti.
İRFAN CAN KAHVECİ GOLLERİNE DEVAM ETTİ
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, son haftalardaki etkili performansını Galatasaray derbisine de taşıdı.
Derbi öncesinde Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmada 2 kez fileleri havalandıran tecrübeli futbolcu, Galatasaray karşısında da gol sevinci yaşadı.
İrfan Can Kahveci'nin golü, sarı-lacivertli takımın derbiden puan çıkarması için yeterli olmadı.
KOJO OPPONG İLK DERBİSİNE ÇIKTI
Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki savunma oyuncusu Kojo Oppong, kariyerinde ilk kez Galatasaray derbisinde forma giydi.
Karşılaşmanın 56. dakikasında Levent Mercan'ın yerine oyuna dahil olan genç stoper, sarı-lacivertli formayla ilk kez ezeli rakibe karşı mücadele etti.