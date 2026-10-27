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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci seriyi sürdürdü!

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 2-1 mağlup olduğu derbide İrfan Can Kahveci golcü kimliğini bir kez daha gösterirken, Kojo Oppong ilk kez derbi heyecanı yaşadı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 27 Ekim 2026 01:25
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci seriyi sürdürdü!
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İrfan Can Kahveci
İrfan Can Kahveci
Fenerbahçe
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli ekipte İrfan Can Kahveci, son haftalardaki golcü performansını derbide de sürdürürken, genç savunma oyuncusu Kojo Oppong kariyerinde ilk kez Galatasaray'a karşı forma giydi.

İRFAN CAN KAHVECİ GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, son haftalardaki etkili performansını Galatasaray derbisine de taşıdı.

Derbi öncesinde Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmada 2 kez fileleri havalandıran tecrübeli futbolcu, Galatasaray karşısında da gol sevinci yaşadı.

İrfan Can Kahveci'nin golü, sarı-lacivertli takımın derbiden puan çıkarması için yeterli olmadı.

KOJO OPPONG İLK DERBİSİNE ÇIKTI

Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki savunma oyuncusu Kojo Oppong, kariyerinde ilk kez Galatasaray derbisinde forma giydi.

Karşılaşmanın 56. dakikasında Levent Mercan'ın yerine oyuna dahil olan genç stoper, sarı-lacivertli formayla ilk kez ezeli rakibe karşı mücadele etti.  



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