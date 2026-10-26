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Fenerbahçe'den ilk yarıda şok rakamlar!

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin ilk yarısında 11 şutla iki gol bulurken sarı-lacivertliler devreyi şut çekemeden tamamladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 26 Ekim 2026 22:25 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2026 22:34
Fenerbahçe'den ilk yarıda şok rakamlar!
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Rakip kaleyi 11 kez yoklayan Galatasaray, 0.99 gol beklentisi (xG) ürettiği ilk yarıda iki kez fileleri havalandırdı ve soyunma odasına 2-0 önde girdi.

FENERBAHÇE ŞUT ÇEKEMEDİ

Fenerbahçe ise ilk devrede gol pozisyonuna giremedi. Sarı-lacivertliler, toplam şut sayısının sıfırda kaldığı ilk yarıyı 0.0 xG ile kapattı.

ÜMİT ÖZAT: "İLK KEZ BU KADAR PISIRIK"

Ümit Özat, devre arasında "Hayatımda Fenerbahçe'yi Galatasaray'a karşı ilk kez bu kadar pısırık görüyorum. Yahu Çorumspor bile Galatasaray'a karşı kafa kafaya oynadı." yorumunu yaptı.

 



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