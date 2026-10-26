Fenerbahçe'den ilk yarıda şok rakamlar!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbinin ilk 45 dakikasında hücum istatistikleri, iki takım arasındaki farkı ortaya koydu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GALATASARAY'DAN İKİ GOL



Rakip kaleyi 11 kez yoklayan Galatasaray, 0.99 gol beklentisi (xG) ürettiği ilk yarıda iki kez fileleri havalandırdı ve soyunma odasına 2-0 önde girdi.



FENERBAHÇE ŞUT ÇEKEMEDİ



Fenerbahçe ise ilk devrede gol pozisyonuna giremedi. Sarı-lacivertliler, toplam şut sayısının sıfırda kaldığı ilk yarıyı 0.0 xG ile kapattı.



ÜMİT ÖZAT: "İLK KEZ BU KADAR PISIRIK"



Ümit Özat, devre arasında "Hayatımda Fenerbahçe'yi Galatasaray'a karşı ilk kez bu kadar pısırık görüyorum. Yahu Çorumspor bile Galatasaray'a karşı kafa kafaya oynadı." yorumunu yaptı.







