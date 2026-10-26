Fenerbahçe'de Nene'nin yerine bedava yıldız

Ara Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin sürpriz bir ismi gündemine aldığı ileri sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE DEVRE ARASI YOLLAR AYRILABİLİR
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun başında Salzburg'dan 18 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Dorgeles Nene ile devre arasında yolların ayrılabileceği belirtiliyor.
İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle birlikte adeta kulübeye hapsolan 23 yaşındaki Malili kanat oyuncusuna Almanya, Fransa ve İngiltere'den talipleri bulunuyor.
25 MİLYON EURO BEKLENTİSİ
Sarı lacivertlilerin güncel piyasa değeri 20 milyon euro olar Nene'nin en az 25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında ara transferde satışına sıcak bakıyor.
YERİNE İSVEÇ'TEN TRANSFER
Öte yandan Fenerbahçe'nin Nene ile yollarını ayırması halinde yerine transfer etmeyi düşündüğü ismi İsveç'te bulduğu ileri sürüldü.
AXEL SOUNTONOMA İDDİASI
Africafoot'un haberine göre; kanat bölgesine dinamizm ve yaratıcılık katabilecek bir oyuncu arayan Fenerbahçe, İsveç ekibi Vasteras SK'da forma giyen Axel Sountonoma Taonsa'yı gündemine aldı.
PERFORMANSI
Avrupa'dan birçok kulübün takip ettiği belirtilen 22 yaşındaki Burkina Fasolu oyuncu, bu yıl İsveç 1. Ligi'nde (Allsvenskan) forma giydiği 23 maçta 9 gol kaydetti.
HÜCUMUN HER BÖLGESİNDE OYNAYABİLİYOR
1.84 boyundaki genç futbolcu forvet arkası, sağ ve sol kanatların yanı sıra santrforda da oynayabiliyor.
SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ
Kulübü Vasteras SK ile 31 Aralık 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Taonsa'nın güncel piyasa değeri 650 bin euro olarak gösteriliyor.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun başında Salzburg'dan 18 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Dorgeles Nene ile devre arasında yolların ayrılabileceği belirtiliyor.
İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle birlikte adeta kulübeye hapsolan 23 yaşındaki Malili kanat oyuncusuna Almanya, Fransa ve İngiltere'den talipleri bulunuyor.
25 MİLYON EURO BEKLENTİSİ
Sarı lacivertlilerin güncel piyasa değeri 20 milyon euro olar Nene'nin en az 25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında ara transferde satışına sıcak bakıyor.
YERİNE İSVEÇ'TEN TRANSFER
Öte yandan Fenerbahçe'nin Nene ile yollarını ayırması halinde yerine transfer etmeyi düşündüğü ismi İsveç'te bulduğu ileri sürüldü.
AXEL SOUNTONOMA İDDİASI
Africafoot'un haberine göre; kanat bölgesine dinamizm ve yaratıcılık katabilecek bir oyuncu arayan Fenerbahçe, İsveç ekibi Vasteras SK'da forma giyen Axel Sountonoma Taonsa'yı gündemine aldı.
PERFORMANSI
Avrupa'dan birçok kulübün takip ettiği belirtilen 22 yaşındaki Burkina Fasolu oyuncu, bu yıl İsveç 1. Ligi'nde (Allsvenskan) forma giydiği 23 maçta 9 gol kaydetti.
HÜCUMUN HER BÖLGESİNDE OYNAYABİLİYOR
1.84 boyundaki genç futbolcu forvet arkası, sağ ve sol kanatların yanı sıra santrforda da oynayabiliyor.
SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ
Kulübü Vasteras SK ile 31 Aralık 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Taonsa'nın güncel piyasa değeri 650 bin euro olarak gösteriliyor.