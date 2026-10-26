Pierre Sage'dan geleceği için açıklama: 'Sadece gürültü'

Premier Lig'de Newcastle United'a sahasında 2-0 mağlup olan Crystal Palace'ta teknik direktör Pierre Sage'ın geleceği tartışılmaya devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 25 Ekim Pazar günü oynanan karşılaşmanın ikinci yarısının başındaki 15 dakikalık bölümde kalesinde iki gol gören Palace, bu sezon ligde beşinci yenilgisini aldı. Londra ekibi, düşme hattının yalnızca bir puan üzerinde kaldı.
BEŞİKTAŞ MAÇINDA TOPARLANDILAR AMA...
Crystal Palace yönetimi, hemen teknik direktör değişikliğine gitmeme kararı almış ancak perşembe günü Beşiktaş ile oynanacak Avrupa Ligi karşılaşmasında ve ardından Newcastle United maçında takımın gelişim göstermesini beklemişti.
Türkiye'de Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Palace, oyun açısından daha iyi bir görüntü sergilese de Newcastle karşısında savunmadaki zaafları yeniden ortaya çıktı.
Sage ise hem oyuncularının hem de kulüp yönetiminin işleri tersine çevirebileceğine inandığını söyledi.
"ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Selhurst Park'taki çok sayıda taraftarın maç bitmeden tribünleri terk etmesi ve kalanların son düdükte takımı yuhalaması hakkında konuşan Sage, şu ifadeleri kullandı:
"Bu normal, çünkü istediğimiz sonuçları alamıyoruz. Bu gürültü, takımın aldığı sonuçların bir sonucu. Şu anda beklentilerimizi karşılayamıyoruz. Ancak içeride tamamen çözümlere, nasıl daha iyi olacağımıza ve rekabet edebilmek için gerekli koşulları nasıl oluşturacağımıza odaklanmış durumdayız. Çalışmaya devam edeceğiz. İçeride herhangi bir gürültü yok."
"SADECE GÜRÜLTÜ"
Kulüp çevresindeki insanları ikna etmek zorunda olmadığını belirten Fransız teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kulübün çevresindeki insanları ikna etmek zorunda değilim. Yalnızca oyuncuları elimizden gelenin en iyisini yapmaya, mücadele etmeye ve gelişimlerini sürdürmeye ikna etmem gerekiyor.
Sonrasında bu tür kararlar, yani görevime son verilip verilmeyeceği, başkana ait. Benim için takımın ve kulübün etrafındaki gürültü, sadece gürültü."
BEŞİKTAŞ MAÇINDA TOPARLANDILAR AMA...
Crystal Palace yönetimi, hemen teknik direktör değişikliğine gitmeme kararı almış ancak perşembe günü Beşiktaş ile oynanacak Avrupa Ligi karşılaşmasında ve ardından Newcastle United maçında takımın gelişim göstermesini beklemişti.
Türkiye'de Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Palace, oyun açısından daha iyi bir görüntü sergilese de Newcastle karşısında savunmadaki zaafları yeniden ortaya çıktı.
Sage ise hem oyuncularının hem de kulüp yönetiminin işleri tersine çevirebileceğine inandığını söyledi.
"ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Selhurst Park'taki çok sayıda taraftarın maç bitmeden tribünleri terk etmesi ve kalanların son düdükte takımı yuhalaması hakkında konuşan Sage, şu ifadeleri kullandı:
"Bu normal, çünkü istediğimiz sonuçları alamıyoruz. Bu gürültü, takımın aldığı sonuçların bir sonucu. Şu anda beklentilerimizi karşılayamıyoruz. Ancak içeride tamamen çözümlere, nasıl daha iyi olacağımıza ve rekabet edebilmek için gerekli koşulları nasıl oluşturacağımıza odaklanmış durumdayız. Çalışmaya devam edeceğiz. İçeride herhangi bir gürültü yok."
"SADECE GÜRÜLTÜ"
Kulüp çevresindeki insanları ikna etmek zorunda olmadığını belirten Fransız teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kulübün çevresindeki insanları ikna etmek zorunda değilim. Yalnızca oyuncuları elimizden gelenin en iyisini yapmaya, mücadele etmeye ve gelişimlerini sürdürmeye ikna etmem gerekiyor.
Sonrasında bu tür kararlar, yani görevime son verilip verilmeyeceği, başkana ait. Benim için takımın ve kulübün etrafındaki gürültü, sadece gürültü."