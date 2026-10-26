Okan Buruk'tan derbi için açıklama!

Şampiyonlar Ligi'nde Lille'i Fransa'da 4-2'lik skorla darmadağın eden ve Avrupa'dan moralli dönen Galatasaray, derbide tüm hesaplarını galibiyet üzerine kurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "HİÇBİR TAKIM DURAMAZ"
RAMS Park'taki son yenilgisini 19 Mayıs 2024'te İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Fenerbahçe'den alan teknik direktör Okan Buruk, bu müsabakaya özel olarak hazırlandı. Maçı rövanş olarak gören ve Kemerburgaz'da kamp kuran tecrübeli çalıştırıcının futbolcularla yaptığı toplantıda "Lille karşısında gerçek Galatasaray'ı gösterdiniz. Bizim öldürücü presimiz karşısında hiçbir takım duramaz. Kazanıp liderliği tekrar elimize geçirelim. Sizin yeriniz her zaman zirvedir. Fenerbahçe ile aramızdaki puan farkını açalım. Sadece sahaya ve futbolunuza odaklanın, taraftarımıza güzel bir derbi galibiyeti hediye edelim" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
TÜM GÖZLER LEAO'DA
Galatasaray'da dev maç öncesi Rafael Leao'nun şüpheli durumu dışında eksik bulunmuyor. Gençlerbirliği karşılaşmasında kasığından sakatlanan ve Lille deplasmanında oynamayan Portekizli yıldız, 2 gündür taktik idmanlara çıkıyor. Tecrübeli kanat oyuncusu, derbide formayı isterken kesin durumu bugün netlik kazanacak. Okan Buruk'un, kanatlarda Barış-Yunus ikilisiyle maça başlaması beklenirken Leao'nun kulübede olacağı ifade ediliyor. Sağ bekte Roland Sallai, sol bekte ise Jakobs olacak. Orta sahada Torreira'nın yeri garanti… Uruguaylı futbolcunun yanında Lemina'nın ağır bastığı belirtildi. İyileşen Singo ise kulübede hazır kıta bekleyecek. Hücumdaki en büyük silah yine Osimhen olacak.
RAMS Park'taki son yenilgisini 19 Mayıs 2024'te İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Fenerbahçe'den alan teknik direktör Okan Buruk, bu müsabakaya özel olarak hazırlandı. Maçı rövanş olarak gören ve Kemerburgaz'da kamp kuran tecrübeli çalıştırıcının futbolcularla yaptığı toplantıda "Lille karşısında gerçek Galatasaray'ı gösterdiniz. Bizim öldürücü presimiz karşısında hiçbir takım duramaz. Kazanıp liderliği tekrar elimize geçirelim. Sizin yeriniz her zaman zirvedir. Fenerbahçe ile aramızdaki puan farkını açalım. Sadece sahaya ve futbolunuza odaklanın, taraftarımıza güzel bir derbi galibiyeti hediye edelim" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
TÜM GÖZLER LEAO'DA
Galatasaray'da dev maç öncesi Rafael Leao'nun şüpheli durumu dışında eksik bulunmuyor. Gençlerbirliği karşılaşmasında kasığından sakatlanan ve Lille deplasmanında oynamayan Portekizli yıldız, 2 gündür taktik idmanlara çıkıyor. Tecrübeli kanat oyuncusu, derbide formayı isterken kesin durumu bugün netlik kazanacak. Okan Buruk'un, kanatlarda Barış-Yunus ikilisiyle maça başlaması beklenirken Leao'nun kulübede olacağı ifade ediliyor. Sağ bekte Roland Sallai, sol bekte ise Jakobs olacak. Orta sahada Torreira'nın yeri garanti… Uruguaylı futbolcunun yanında Lemina'nın ağır bastığı belirtildi. İyileşen Singo ise kulübede hazır kıta bekleyecek. Hücumdaki en büyük silah yine Osimhen olacak.