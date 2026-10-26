Milan'ın savunmasına yeni aday: Raphael Le Guen

Gelecek transfer dönemleri için çalışmalarını sürdüren Milan, önceliğini savunmanın merkezine verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan ekibi, Portekizli teknik direktörü Ruben Amorim'in beklentilerini tam olarak karşılayamayan bu bölgeyi takviye etmek istiyor.
Son haftalarda Sporting'den Gonçalo Inacio, Lecce'den Tiago Gabriel ve Borussia Dortmund'dan Luca Reggiani ile adı anılan kırmızı-siyahlıların aday listesine yeni bir isim daha eklendi.
FRANSA'DAN SÜRPRİZ ADAY
TuttoMercato'nun haberine göre Milan, Brest'te forma giyen Raphaël Le Guen'i de yakından takip ediyor.
Henüz 20 yaşında olan Fransız savunmacı, bu yılın ocak ayında A takıma yükseldi. Genç oyuncu, o tarihten bu yana 11 resmi karşılaşmada görev yaptı. Le Guen, şu anda ise sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak bulunuyor.
SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR
Quimper doğumlu stoperin Brest ile sözleşmesi Haziran 2029'a kadar devam ediyor. Bu nedenle Milan'ın olası transferi kolay ve düşük bir maliyetle tamamlaması beklenmiyor.
Transfer sürecinin nasıl şekilleneceği ise Le Guen'in sakatlığını atlatmasına ve yeniden en iyi seviyesine ulaşmasına bağlı olacak.
Son haftalarda Sporting'den Gonçalo Inacio, Lecce'den Tiago Gabriel ve Borussia Dortmund'dan Luca Reggiani ile adı anılan kırmızı-siyahlıların aday listesine yeni bir isim daha eklendi.
FRANSA'DAN SÜRPRİZ ADAY
TuttoMercato'nun haberine göre Milan, Brest'te forma giyen Raphaël Le Guen'i de yakından takip ediyor.
Henüz 20 yaşında olan Fransız savunmacı, bu yılın ocak ayında A takıma yükseldi. Genç oyuncu, o tarihten bu yana 11 resmi karşılaşmada görev yaptı. Le Guen, şu anda ise sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak bulunuyor.
SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR
Quimper doğumlu stoperin Brest ile sözleşmesi Haziran 2029'a kadar devam ediyor. Bu nedenle Milan'ın olası transferi kolay ve düşük bir maliyetle tamamlaması beklenmiyor.
Transfer sürecinin nasıl şekilleneceği ise Le Guen'in sakatlığını atlatmasına ve yeniden en iyi seviyesine ulaşmasına bağlı olacak.