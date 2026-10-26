Abdülkerim Bardakcı'dan derbi öncesi olay paylaşım!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Dev derbi öncesinde sarı-kırmızılıların milli savunmacısı Abdülkerim Bardakcı'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
DERBİ ÖNCESİ FENERBAHÇE'YE GÖNDERME!
Abdülkerim Bardakcı, Instagram hesabından yaptığı maç günü paylaşımında Galatasaray taraftarlarının ezeli rakipleri Fenerbahçe için söylediği tezahürata yer verdi.
Milli futbolcunun, "Ayva çiçek açmış yaz mı gelecek? Fener Sami Yen'e nasıl gelecek?"sözlerini söylediği paylaşım, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.
DERBİ ÖNCESİ FENERBAHÇE'YE GÖNDERME!
Abdülkerim Bardakcı, Instagram hesabından yaptığı maç günü paylaşımında Galatasaray taraftarlarının ezeli rakipleri Fenerbahçe için söylediği tezahürata yer verdi.
Milli futbolcunun, "Ayva çiçek açmış yaz mı gelecek? Fener Sami Yen'e nasıl gelecek?"sözlerini söylediği paylaşım, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Bardakcı'nın derbi öncesindeki bu paylaşımı, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında da gündem oldu.
Abdülkerim Bardakcı'dan Fenerbahçe derbisi için paylaşım https://t.co/ZXtfIxrYkI
— Sporx (@sporx) October 26, 2026