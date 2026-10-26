İtalya Serie A Spor Hakimliği, Napoli Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'ye iki maç men cezası verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Deneyimli teknik adam, geçtiğimiz cumartesi günü Diego Armando Maradona Stadı'nda Roma ile berabere kaldıkları mücadelenin son bölümünde kırmızı kart görerek oyun alanından ihraç edilmişti.
Spor Hakimliği, Allegri'ye verilen cezanın gerekçesini "müsabaka görevlilerine yönelik saygısız ifadeler kullanması" olarak açıkladı.
ALLEGRI NE DEMİŞTİ?
"Dördüncü hakem, hakemi yanına çağırdı; o da beni oyundan attı. Hiçbir şey söylememiştim. Olan oldu, can sıkıcı bir durum. Bir dahaki sefere kulübede oturup hiç kıpırdamayacağım. Ne zaman hareket etsem oyundan atılıyorum. Geçen yıl bana 80 bin avro para cezası bile verdiler. Başkaları ise her türlü şeyi yapıp cezasız kalıyor."
Spor Hakimliği, Allegri'ye verilen cezanın gerekçesini "müsabaka görevlilerine yönelik saygısız ifadeler kullanması" olarak açıkladı.
ALLEGRI NE DEMİŞTİ?
"Dördüncü hakem, hakemi yanına çağırdı; o da beni oyundan attı. Hiçbir şey söylememiştim. Olan oldu, can sıkıcı bir durum. Bir dahaki sefere kulübede oturup hiç kıpırdamayacağım. Ne zaman hareket etsem oyundan atılıyorum. Geçen yıl bana 80 bin avro para cezası bile verdiler. Başkaları ise her türlü şeyi yapıp cezasız kalıyor."