Philadelphia 76ers, sahasında Detroit Pistons'a 106-93 mağlup olarak sezondaki ilk yenilgisini aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Joel Embiid'in sağ ayağındaki plantar fasiite yönelik tedbir kapsamında dinlendirilmesi ve uzun rotasyonundaki diğer eksikler nedeniyle LeBron James, karşılaşmaya pivot olarak başladı.
Aralık ayında 42 yaşına girecek olan yaklaşık 2,06 metre boyundaki James, 24 yıllık kariyerinde 15. kez bir maça ilk beşin pivotu olarak çıktı.
James, daha önce bu rolde başladığı 14 maçın tamamını 2021-22 sezonunda Los Angeles Lakers formasıyla oynamıştı.
Başantrenör Nick Nurse, bu sezon kısa beşlere döndüğü bölümlerde James'i zaman zaman pivot olarak kullandı.
Ancak yıldız oyuncu, bunun uzun vadeli bir çözüm olarak görülmemesi gerektiğini belirtti:
"Orada MVP ödülü kazanmış bir oyuncumuz var. Ben burada sürekli beş numara oynamak için bulunmuyorum.
Takımınızda Joel Embiid var.
Buraya sürekli pivot oynamak için getirildiğimi söyleseydim, hiçbirimizin bunu gerçekten isteyeceğini düşünmüyorum. Yapabilirim ama elimizde Embiid var."
Philadelphia, Detroit karşısında Embiid'in yanı sıra dizinden sakat Jabari Walker, sırtından sakat Dominick Barlow ve uyluk kasından sakat Tacko Fall'dan da yararlanamadı.
Nurse, maç öncesinde durumu şöyle özetledi:
"Beş numara oynayabilecek yaklaşık üç oyuncumuz kaldı."
Guard rotasyonunun en etkili ribaundçusu VJ Edgecombe da karın bölgesindeki ezilme nedeniyle forma giyemedi.
76ers'ın kullanabildiği tek doğal pivot olan milli basketbolcumuz Adem Bona, bu sezonki en yüksek süresi olan 25 dakika sahada kaldı.
Adem, beşi hücum ribaundu olmak üzere 13 ribaund topladı ve 6 sayı kaydetti.
James, genç pivotun performansından övgüyle bahsetti:
"Bu gece harika olduğunu düşündüm. Enerjisi, çabası...
Ribaundlarda iyi olmayan bir takım olarak bize hem hücumda hem de savunmada o kıvılcımı verdi.
Enerjisinin ve çabasının sezon boyunca takımımız için çok değerli olacağını düşünüyorum."
Siyatik rahatsızlığının yönetimi kapsamında Milwaukee Bucks karşılaşmasında dinlendirilen James, bu sezon üç maçta forma giydi.
Uzun oyunculardaki eksikler, Philadelphia'nın ribaund sorunlarında da etkili oldu.
76ers, bu sezon oynadığı her maçta rakibinden daha az ribaund aldı. Cumartesi günü Milwaukee karşısında 22, pazar günü Detroit karşısında ise 17 ribaund geride kaldı.
Tyrese Maxey, çözümün ne olduğu sorusuna kısa bir yanıt verdi:
"Uzunlarımızdan bazıları geri dönse harika olur."
Aralık ayında 42 yaşına girecek olan yaklaşık 2,06 metre boyundaki James, 24 yıllık kariyerinde 15. kez bir maça ilk beşin pivotu olarak çıktı.
James, daha önce bu rolde başladığı 14 maçın tamamını 2021-22 sezonunda Los Angeles Lakers formasıyla oynamıştı.
Başantrenör Nick Nurse, bu sezon kısa beşlere döndüğü bölümlerde James'i zaman zaman pivot olarak kullandı.
Ancak yıldız oyuncu, bunun uzun vadeli bir çözüm olarak görülmemesi gerektiğini belirtti:
"Orada MVP ödülü kazanmış bir oyuncumuz var. Ben burada sürekli beş numara oynamak için bulunmuyorum.
Takımınızda Joel Embiid var.
Buraya sürekli pivot oynamak için getirildiğimi söyleseydim, hiçbirimizin bunu gerçekten isteyeceğini düşünmüyorum. Yapabilirim ama elimizde Embiid var."
Philadelphia, Detroit karşısında Embiid'in yanı sıra dizinden sakat Jabari Walker, sırtından sakat Dominick Barlow ve uyluk kasından sakat Tacko Fall'dan da yararlanamadı.
Nurse, maç öncesinde durumu şöyle özetledi:
"Beş numara oynayabilecek yaklaşık üç oyuncumuz kaldı."
Guard rotasyonunun en etkili ribaundçusu VJ Edgecombe da karın bölgesindeki ezilme nedeniyle forma giyemedi.
76ers'ın kullanabildiği tek doğal pivot olan milli basketbolcumuz Adem Bona, bu sezonki en yüksek süresi olan 25 dakika sahada kaldı.
Adem, beşi hücum ribaundu olmak üzere 13 ribaund topladı ve 6 sayı kaydetti.
James, genç pivotun performansından övgüyle bahsetti:
"Bu gece harika olduğunu düşündüm. Enerjisi, çabası...
Ribaundlarda iyi olmayan bir takım olarak bize hem hücumda hem de savunmada o kıvılcımı verdi.
Enerjisinin ve çabasının sezon boyunca takımımız için çok değerli olacağını düşünüyorum."
Siyatik rahatsızlığının yönetimi kapsamında Milwaukee Bucks karşılaşmasında dinlendirilen James, bu sezon üç maçta forma giydi.
Uzun oyunculardaki eksikler, Philadelphia'nın ribaund sorunlarında da etkili oldu.
76ers, bu sezon oynadığı her maçta rakibinden daha az ribaund aldı. Cumartesi günü Milwaukee karşısında 22, pazar günü Detroit karşısında ise 17 ribaund geride kaldı.
Tyrese Maxey, çözümün ne olduğu sorusuna kısa bir yanıt verdi:
"Uzunlarımızdan bazıları geri dönse harika olur."