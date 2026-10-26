Vincenzo Italiano, Beşiktaş'ta tarihe geçti!

Trendyol Süper Lig'de Başakşehir'i mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, tarihi bir başarıya imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlı takımın başında iç sahadaki başarılı performansını sürdüren İtalyan teknik adam, Süper Lig'de görev yaptığı ilk 5 iç saha karşılaşmasının tamamından galibiyetle ayrıldı.
52 YIL SONRA BİR İLK!
Vincenzo Italiano, bu başarısıyla Beşiktaş tarihinde Metin Türel'den bu yana bir ilki gerçekleştirdi.
1973-1974 sezonunda Metin Türel'in yakaladığı seriyi tekrarlayan Italiano, Beşiktaş'ın başında Süper Lig'deki ilk 5 iç saha maçını kazanan 52 yıl sonraki ilk teknik direktör olarak tarihe geçti.
Başakşehir galibiyetiyle serisini 5 maça çıkaran Italiano, siyah-beyazlı taraftarlar önündeki yenilmez başlangıcını da sürdürdü.
52 YIL SONRA BİR İLK!
Vincenzo Italiano, bu başarısıyla Beşiktaş tarihinde Metin Türel'den bu yana bir ilki gerçekleştirdi.
1973-1974 sezonunda Metin Türel'in yakaladığı seriyi tekrarlayan Italiano, Beşiktaş'ın başında Süper Lig'deki ilk 5 iç saha maçını kazanan 52 yıl sonraki ilk teknik direktör olarak tarihe geçti.
Başakşehir galibiyetiyle serisini 5 maça çıkaran Italiano, siyah-beyazlı taraftarlar önündeki yenilmez başlangıcını da sürdürdü.