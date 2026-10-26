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Vincenzo Italiano, Beşiktaş'ta tarihe geçti!

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Başakşehir karşısında alınan galibiyetle birlikte siyah-beyazlı kulübün tarihine geçti. İtalyan çalıştırıcı, 52 yıl sonra bir ilki başardı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 26 Ekim 2026 21:00 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2026 21:06
Fotoğraf: AA
Vincenzo Italiano, Beşiktaş'ta tarihe geçti!
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Trendyol Süper Lig'de Başakşehir'i mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, tarihi bir başarıya imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı takımın başında iç sahadaki başarılı performansını sürdüren İtalyan teknik adam, Süper Lig'de görev yaptığı ilk 5 iç saha karşılaşmasının tamamından galibiyetle ayrıldı.

52 YIL SONRA BİR İLK!

Vincenzo Italiano, bu başarısıyla Beşiktaş tarihinde Metin Türel'den bu yana bir ilki gerçekleştirdi.

1973-1974 sezonunda Metin Türel'in yakaladığı seriyi tekrarlayan Italiano, Beşiktaş'ın başında Süper Lig'deki ilk 5 iç saha maçını kazanan 52 yıl sonraki ilk teknik direktör olarak tarihe geçti.

Başakşehir galibiyetiyle serisini 5 maça çıkaran Italiano, siyah-beyazlı taraftarlar önündeki yenilmez başlangıcını da sürdürdü.





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