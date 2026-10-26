İsmail Kartal: 'Kazanamıyorsak kaybetmeyelim'

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray ile oynanacak derbi öncesinde açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Takımının karşılaşmaya hazır olduğunu belirten Kartal, oyuncularına güvendiğini ve bütün hazırlıklarını galibiyet üzerine yaptıklarını söyledi.



"HERKES GÖREVİNİ ÇOK NET BİLİYOR"





Derbilerin zorluklarına dikkat çeken İsmail Kartal, "Derbiler her zaman çekişmeli ve zor geçer. Bunun bilincindeyiz. Kendimize güveniyoruz. Son maçlarda takımımızın ligdeki performansı ortada." dedi.Galibiyet için sahaya çıkacaklarını vurgulayan deneyimli teknik adam, şöyle devam etti:"Biz buraya kazanmaya geldik. Kendimize güveniyoruz. Kazanmak için çok iyi çalıştık. Herkes yapacağı görevi çok net biliyor. Derbinin anlamını da, ne olduğunu da, armanın ne olduğunu biliyoruz. Göğsümüzdeki armanın sadece sembol olmadığını, kalpte bir sevgi olduğunu biliyoruz. Taraftarları mutlu etmek istiyoruz."Karşılaşmaya yönelik planlarını anlatan Kartal, "Bütün oyun kurgumuzu galibiyet üzerine planladık. Olmuyorsa da en kötü kaybetmeyerek Kadıköy'e dönmek istiyoruz. Sonuçta bu bir lig maçıdır. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Oyuncularım çok iyi durumda. Hepimiz konsantreyiz. Güzel bir maç olacak." ifadelerini kullandı.Savunmada Oppong yerine Archie'ye görev verme nedenini açıklayan İsmail Kartal, genç oyuncunun derbi atmosferine ilişkin deneyimine işaret etti.Kartal, bu konuyla ilgili şunları söyledi:"Oppong genç ve kontenjan oyuncusu. Önü açık, ileriye dönük, güzel vaatler verebilen bir oyuncu. Bu maçların ne kadar tempolu ve baskı altında oynandığını hiç görmedi, hiç yaşamadı. Archie biliyor, Levent biliyor. Kafa toplarına daha iyi çıkabilecek, arkaya atılacak toplarda daha hızlı olacak oyuncularla çıktık. Ekip olarak stoperde Archie'nin oynamasına karar verdik."Hücum hattındaki Lukaku ve Vedat Muriqi tercihine de değinen Kartal, Belçikalı golcünün hazır olduğunu belirtti.İsmail Kartal, "Lukaku - Vedat konusu... Lukaku'yu uzun zamandır hazırlıyorduk. Büyük, kariyerli, güçlü bir futbolcu. O da oldu artık. Güçlü, bu tip maçları bilen bir oyuncu!" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.