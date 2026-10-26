Vincenzo Italiano: 'Takımla bunu konuştum...'

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında İstanbul Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek puanını 18'e yükselten Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "BU LİGDE KOLAY MAÇ YOK"
Mücadeleyi değerlendiren İtalyan teknik adam, "İlk yarıya iyi başladık, kazanma isteğimiz güzeldi. Son 20 metrede eksiklik vardı, daha iyi işler çıkarabilirdik. Maç öncesi ikinci yarı değişikliklerle daha güçlenebileceğimizi söylemiştim. Oh harika performans gösterdi, tebrik ediyorum. Bu ligde kolay maç yok, kesinlikle önemli galibiyet oldu. İkinci yarı maçı almayı başardık." ifadelerini kullandı.
Junior Olaitan'ın performansına ayrı bir parantez açan Italiano, "Junior Olaitan ile hep konuşuyoruz, asistler yaptı... Gol de atması lazımdı. Çok güzel iki gol attı. Uzaktan güzel şutlar çekebiliyor, bunu daha fazla yapması lazım. Böylece maçı aldık." dedi.
"OH'TAN ÇOK MEMNUNUM"
Hücum hattındaki oyuncularının performansını da değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, "Oh da çok profesyonel bir oyuncu. Dusan Vlahovic ve Semih Kılıçsoy ile birlikte bütün sezon bize yardım edecekler. Oh'tan çok memnunum. Olaitan ve Ndidi'den de çok memnunum." sözlerini sarf etti.
"GOL YEMEDİĞİMİZ İÇİN EKSTRA MUTLUYUM"
Savunma performansına da değinen Italiano, "Uzun zamandır gol yiyorduk, bu maçı gol yemeden bitirdiğimiz için ekstra mutluyum." diyerek sözlerini tamamladı.
"GERÇEKTEN ÜZGÜNÜM..."
Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Italiano, "Orkun yakında dönecek ama onu ve önemli silahlarımızın hepsini kullanamadığımız için gerçekten üzgünüm. Bence bugün takım harika performans gösterdi. Takımdan çok mutluyum. Önemli isimler olmadan da kazanmak bizim için önemli bir şey. İkinci yarıda sabırlı olmamız gerekiyordu, sabırlı da olduk. Şanslar bulduk, goller attık ve iki forvete döndüğümüz zaman ne kadar tehlikeli olduğumuzu gösterdik. Bu akşam burada çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.
"TAKIMLA BUNU KONUŞTUM..."
Karşılaşmada gol yememeleriyle ilgili de konuşan Italiano, "Takımla konuştum. 'Eski öfkeniz, siniriniz yok.' dedim. Daha yumuşak olduklarını, daha rahat pozisyon verip gol yediklerini söyledim. Bugün dikkat seviyemiz yüksekti. Üst sıralarda kalmak için her maçı kazanmak gerekiyor. Her maçı kazanmak için konsantrasyonunuzun üst seviyelerde olması gerekiyor. Bugün bunu iyi bir şekilde yaptık. Kaliteli bir şekilde oynadık. Perşembe maç yaptık. Fizik kalitemiz de iyiydi. Oyuna girenler de iyi iş çıkardı. Gol yemedik. Sezon başındaki konsantrasyon seviyesine bugün yakındık. Bu da beni çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.
ORKUN KÖKÇÜ'NÜN DURUMU!
Tedavisi devam eden Orkun Kökçü'nün dönüşüyle ilgili tarih vermekten kaçınan İtalyan teknik adam, "Orkun daha iyi. Dönüşü için kesin tarih veremem. Her geçen gün daha da iyi oluyor. Umarım en kısa sürede döner. Orkun'a çok ihtiyacımız var. Ona sahip olmamak güzel bir his değil. Cerny bugün tendona yakın bir bölgeden darbe aldı ama bence büyük bir sıkıntısı yok." şeklinde konuştu.
NDIDI'DEN HÜCUM TALEBİ!
Italiano, Wilfred Ndidi'den hücuma katılmasını istediğini kaydederek, "Bunun üzerine çalıştığımızı söyleyebilirim. Beş kişi atağa çıkmak istedim. Kendisi ceza sahasına iyi şekilde giren, kafa vuruşları olan, koridorları iyi kullanan, son 20 metrede etkili ve zeki bir oyuncu. Ona bravo demek istiyorum. Bunları çalışmak için çok zamanımız olmadı. Bütün çocuklar beni sonuna kadar dinleyip anlamaya ve idmanda yaptıklarımızı sahada göstermeye çalışıyor. Hepsi çok iyi performans gösterdi. Ndidi de çok az idmanla bunu gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.
Mücadeleyi değerlendiren İtalyan teknik adam, "İlk yarıya iyi başladık, kazanma isteğimiz güzeldi. Son 20 metrede eksiklik vardı, daha iyi işler çıkarabilirdik. Maç öncesi ikinci yarı değişikliklerle daha güçlenebileceğimizi söylemiştim. Oh harika performans gösterdi, tebrik ediyorum. Bu ligde kolay maç yok, kesinlikle önemli galibiyet oldu. İkinci yarı maçı almayı başardık." ifadelerini kullandı.
Junior Olaitan'ın performansına ayrı bir parantez açan Italiano, "Junior Olaitan ile hep konuşuyoruz, asistler yaptı... Gol de atması lazımdı. Çok güzel iki gol attı. Uzaktan güzel şutlar çekebiliyor, bunu daha fazla yapması lazım. Böylece maçı aldık." dedi.
"OH'TAN ÇOK MEMNUNUM"
Hücum hattındaki oyuncularının performansını da değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, "Oh da çok profesyonel bir oyuncu. Dusan Vlahovic ve Semih Kılıçsoy ile birlikte bütün sezon bize yardım edecekler. Oh'tan çok memnunum. Olaitan ve Ndidi'den de çok memnunum." sözlerini sarf etti.
"GOL YEMEDİĞİMİZ İÇİN EKSTRA MUTLUYUM"
Savunma performansına da değinen Italiano, "Uzun zamandır gol yiyorduk, bu maçı gol yemeden bitirdiğimiz için ekstra mutluyum." diyerek sözlerini tamamladı.
"GERÇEKTEN ÜZGÜNÜM..."
Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Italiano, "Orkun yakında dönecek ama onu ve önemli silahlarımızın hepsini kullanamadığımız için gerçekten üzgünüm. Bence bugün takım harika performans gösterdi. Takımdan çok mutluyum. Önemli isimler olmadan da kazanmak bizim için önemli bir şey. İkinci yarıda sabırlı olmamız gerekiyordu, sabırlı da olduk. Şanslar bulduk, goller attık ve iki forvete döndüğümüz zaman ne kadar tehlikeli olduğumuzu gösterdik. Bu akşam burada çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.
"TAKIMLA BUNU KONUŞTUM..."
Karşılaşmada gol yememeleriyle ilgili de konuşan Italiano, "Takımla konuştum. 'Eski öfkeniz, siniriniz yok.' dedim. Daha yumuşak olduklarını, daha rahat pozisyon verip gol yediklerini söyledim. Bugün dikkat seviyemiz yüksekti. Üst sıralarda kalmak için her maçı kazanmak gerekiyor. Her maçı kazanmak için konsantrasyonunuzun üst seviyelerde olması gerekiyor. Bugün bunu iyi bir şekilde yaptık. Kaliteli bir şekilde oynadık. Perşembe maç yaptık. Fizik kalitemiz de iyiydi. Oyuna girenler de iyi iş çıkardı. Gol yemedik. Sezon başındaki konsantrasyon seviyesine bugün yakındık. Bu da beni çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.
ORKUN KÖKÇÜ'NÜN DURUMU!
Tedavisi devam eden Orkun Kökçü'nün dönüşüyle ilgili tarih vermekten kaçınan İtalyan teknik adam, "Orkun daha iyi. Dönüşü için kesin tarih veremem. Her geçen gün daha da iyi oluyor. Umarım en kısa sürede döner. Orkun'a çok ihtiyacımız var. Ona sahip olmamak güzel bir his değil. Cerny bugün tendona yakın bir bölgeden darbe aldı ama bence büyük bir sıkıntısı yok." şeklinde konuştu.
NDIDI'DEN HÜCUM TALEBİ!
Italiano, Wilfred Ndidi'den hücuma katılmasını istediğini kaydederek, "Bunun üzerine çalıştığımızı söyleyebilirim. Beş kişi atağa çıkmak istedim. Kendisi ceza sahasına iyi şekilde giren, kafa vuruşları olan, koridorları iyi kullanan, son 20 metrede etkili ve zeki bir oyuncu. Ona bravo demek istiyorum. Bunları çalışmak için çok zamanımız olmadı. Bütün çocuklar beni sonuna kadar dinleyip anlamaya ve idmanda yaptıklarımızı sahada göstermeye çalışıyor. Hepsi çok iyi performans gösterdi. Ndidi de çok az idmanla bunu gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.