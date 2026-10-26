Bruno Fernandes'ten olay yaratan beğeni!

Manchester United'da yıldız orta saha oyuncusu Bruno Fernandes'ten dikkat çeken bir hamle geldi.
CARRICK'İ ELEŞTİRDİ VE YEDEK KALDI! Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Portekizli yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ve 4-1 kaybedilen Como maçının ardından teknik direktör Michael Carrick'i oyun planı nedeniyle eleştirdi.
Bu gelişmenin ardından Carrick, ligdeki Bournemouth maçında 32 yaşındaki futbolcuyu yedek bıraktı. Bruno Fernandes, Bournemouth maçında hiç süre almadı. Carrick, Bruno Fernandes'i ilk 11'e almamasını teknik bir karar olarak açıkladı.
SOSYAL MEDYADAN BEĞENDİ
Bruno Fernandes, daha sonra ise sosyal medyadan yaptığı beğeni hamlesiyle dikkat çekti.
Yıldız orta saha oyuncusu, sosyal medyada, "Sadık bir insanı, artık hiçbir şeyi umursamayacağı bir noktaya asla itmeyin." sözlerinin yer aldığı bir paylaşımı beğendi.
Manchester United'da bu sezon 11 maçta süre bulan Bruno Fernandes, 4 gol attı ve 1 asist yaptı.
CARRICK'İ ELEŞTİRDİ VE YEDEK KALDI! Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Portekizli yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ve 4-1 kaybedilen Como maçının ardından teknik direktör Michael Carrick'i oyun planı nedeniyle eleştirdi.
Bu gelişmenin ardından Carrick, ligdeki Bournemouth maçında 32 yaşındaki futbolcuyu yedek bıraktı. Bruno Fernandes, Bournemouth maçında hiç süre almadı. Carrick, Bruno Fernandes'i ilk 11'e almamasını teknik bir karar olarak açıkladı.
SOSYAL MEDYADAN BEĞENDİ
Bruno Fernandes, daha sonra ise sosyal medyadan yaptığı beğeni hamlesiyle dikkat çekti.
Yıldız orta saha oyuncusu, sosyal medyada, "Sadık bir insanı, artık hiçbir şeyi umursamayacağı bir noktaya asla itmeyin." sözlerinin yer aldığı bir paylaşımı beğendi.
Manchester United'da bu sezon 11 maçta süre bulan Bruno Fernandes, 4 gol attı ve 1 asist yaptı.