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Acun Ilıcalı'nın yıldızına Arsenal kancası

Arsenal, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de forma giyen Muhammed Belloumi ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 26 Ekim 2026 10:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Acun Ilıcalı'nın yıldızına Arsenal kancası
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Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın bu sezon yakından takip edilmesini istediği futbolcu Muhammed Belloumi için Arsenal devreye girdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "GARİP BİR FUTBOLCU"

Acun Ilıcalı, Belloumi hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Kendimi bildim bileli futbol dünyasının içindeyim. Bu sene benim üzerinde duracağım isim kesinlikle Belloumi. Olağanüstü bir futbolcu. Daha yapabileceği çok şey var. Garip bir futbolcu, izlemenizi tavsiye ediyorum."

Kanat oyuncusu olarak görev yapan Belloumi, Hull City'ye 2024 yazında Portekiz temsilcisi Farense'den transfer oldu ve İngiliz kulübüyle dört yıllık sözleşme imzaladı.

ARSENAL TAKİBE ALDI

Africafoot'un haberine göre; Arsenal, Hull City'den Cezayirli sağ kanat oyuncusunu yakından takip ediyor ve İngiliz futboluna uyum sağlama yeteneği ve potansiyelinden etkilenmiş durumda.

Haberin detayında, "Oyuncu ayrılma isteğini açıkça belirtirse Hull City transferi engellemeyecektir." denildi. Transfer ücreti 28,5 milyon Euro ile 40 milyon Euro arasında olabileceği ifade edildi.

Arsenal, Ocak 2023'te Brighton'dan Leandro Trossard'ı yaklaşık 25 milyon sterline transfer etmesine benzer şekilde, Belloumi için makul bir fiyat üzerinde anlaşmayı umuyor.

SEZON PERFORMANSI

Hull City'de bu sezon 9 maçta süre bulan Belloumi, 3 gol attı ve 2 asist yaptı. 



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