Iheanacho yine boş geçmedi, Bursaspor dört golle kazandı

1.Lig'in 12. haftasında Keçiörengücü ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Aktepe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Bursaspor, 4-2'lik skorla kazandı.
Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Amine Boutrah, 35. dakikada Lewis Baker, 50. dakikada Kelechi Iheanacho ve 66. dakikada Lincoln Henrique kaydetti.
Bursaspor'da Lincoln Henrique, 84 ve 85. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
IHEANACHO'DAN REKOR
Bursaspor'un Nijeryalı santrforu Iheanacho, bu maçta da ağları sarsarak 1. Lig'de forma giydiği 12 karşılaşmanın tamamında gol atma başarısı gösterdi.
Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Amine Boutrah, 35. dakikada Lewis Baker, 50. dakikada Kelechi Iheanacho ve 66. dakikada Lincoln Henrique kaydetti.
Keçiörengücü'nün golleri ise Emirhan Başyiğit'in kendi kalesine attığı gol ve 43. dakikada Oğuzcan Çalışkan'dan geldi.
👀 Bursasporlu Lewis Baker'dan harika gol! https://t.co/BVjmVi6yOt
— Sporx (@sporx) October 25, 2026
Bursaspor'da Lincoln Henrique, 84 ve 85. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
IHEANACHO'DAN REKOR
Bursaspor'un Nijeryalı santrforu Iheanacho, bu maçta da ağları sarsarak 1. Lig'de forma giydiği 12 karşılaşmanın tamamında gol atma başarısı gösterdi.
Bu galibiyetle puanını 28'e yükselten Bursaspor, gelecek hafta Bandırmaspor'u konuk edecek. 20 puanda kalan Keçiörengücü ise Esenler Erokspor'a konuk olacak.
🔥 Kelechi Iheanacho! 🟢⚪ 🔥 Türk futbol tarihine geçen seri. 🔥 Ligde üst üste 12 maçta da gol attı. ⚽ 1 gol Bodrumspor ⚽ 1 gol Iğdır FK ⚽ 1 gol Karagümrük ⚽ 1 gol Kayserispor ⚽ 2 gol İstanbulspor ⚽ 2 gol Manisa FK ⚽ 1 gol Esenler Erokspor ⚽ 2 gol Batman Petrolspor ⚽ 1 gol Mardin 1969 ⚽ 2 gol Muğlaspor ⚽ 1 gol Pendikspor ⚽ 1 gol Keçiörengücü
— Sporx (@sporx) October 25, 2026